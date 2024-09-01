Джексон продлил контракт с "Челси" до 2033 года

"Челси" продлил контракт с нападающим Николасом Джексоном на два года — до июня 2033.

"Челси" только прошлым летом приобрел Джексона у "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов. Несмотря на регулярную критику насчет своей расточительности у чужих ворот, Николас забил 14 голов в Премьер-Лиге в дебютном сезоне за "синих".



Новый сезон 23-летний сенегалец тоже начал весьма продуктивно, дважды отличившись и отдав одну результативную передачу в трех матчах Премьер-Лиги.



Теперь будущее Джексона связано с "Челси" на ближайшие девять лет, и это отражает ту веру, которую "синие" имеют в отношении Николаса, сообщает BBC.



"Мне известно лишь то, что он подписал новый контракт. Я не знаю, на какое количество лет".



"Я очень рад. Николас великолепно трудится на команду, с мячом и без мяча. Он забил уже два гола. Он снова забил сегодня. Он имел еще два момента, но мы довольны им", — сообщил главный тренер "Челси" Энцо Мареска после ничьей 1:1 против "Кристал Пэлас" в воскресенье.