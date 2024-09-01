Джексон продлил контракт с "Челси" до 2033 года

Николас Джексон "Челси" продлил контракт с нападающим Николасом Джексоном на два года — до июня 2033.

"Челси" только прошлым летом приобрел Джексона у "Вильярреала" за 32 миллиона фунтов. Несмотря на регулярную критику насчет своей расточительности у чужих ворот, Николас забил 14 голов в Премьер-Лиге в дебютном сезоне за "синих".

Новый сезон 23-летний сенегалец тоже начал весьма продуктивно, дважды отличившись и отдав одну результативную передачу в трех матчах Премьер-Лиги.

Теперь будущее Джексона связано с "Челси" на ближайшие девять лет, и это отражает ту веру, которую "синие" имеют в отношении Николаса, сообщает BBC.

"Мне известно лишь то, что он подписал новый контракт. Я не знаю, на какое количество лет".

"Я очень рад. Николас великолепно трудится на команду, с мячом и без мяча. Он забил уже два гола. Он снова забил сегодня. Он имел еще два момента, но мы довольны им", — сообщил главный тренер "Челси" Энцо Мареска после ничьей 1:1 против "Кристал Пэлас" в воскресенье.


Метки Джексон, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 01.09.2024 22:37 # hachidlo
    ...чтобы продать его за 100 миллионов через сезон, верно?

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  2. insadman6 01.09.2024 22:06 # insadman6
    Такие длинные контракты очень опасны: любой игрок, который получит серьезную травму и вылетит на 9–12 месяцев, сразу создает проблему с нагрузкой на бухгалтерию. А если он еще и не заиграет после травмы и ему придется уйти, он точно не захочет уходить на понижение зарплаты без компенсации, и разорвать такие контракты будет трудно клубу: ведь они так растягивают их, чтобы растянуть расходы, а в итоге при разрыве придется выплачивать всю сумму сразу. Или же снова заключать договор с игроком, чтобы клуб выплачивал сумму постепенно, на что не каждый согласится.

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  3. skydreams 01.09.2024 22:02 # skydreams
    топарь нереальный!

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  4. chelsiukpro 01.09.2024 22:01 # chelsiukpro
    Хорошая новость! Плохая что потеряли сегодня 2 очка...

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