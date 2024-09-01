Салах: "Это мой последний год в "Ливерпуле"
Нападающий Мохамед Салах назвал этот сезон своим последним годом в "Ливерпуле".
В воскресенье Салах сыграл ключевую роль в победе над "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, отдав две результативные передачи на Луиса Диаса и забив гол.
Контракт Салаха по-прежнему истекает следующим летом, а "Ливерпуль" пока даже не начинал переговоры со своим бомбардиром, поэтому 32-летний египтянин готовится к расставанию.
"Я хорошо провел время летом, я долго работал над собой, и у меня позитивное мышление, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе".
"Я просто хочу получать удовольствие, я не хочу думать о будущем. Я чувствую свободу, чтобы играть в футбол, и мы посмотрим, что случится в следующем году".
"Выходя на матч, я сказал себе: "Слушай, это может быть последний раз". Никто не говорил со мной о контракте, поэтому я сыграю свой последний сезон, а в конце сезона станет видно".
"Это зависит не от меня, это зависит от клуба, но давайте посмотрим", — сообщил Салах Sky Sports после матча на "Олд Траффорд".
01.09.2024 21:00
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Заголовок зачем такой кликбейтный. Он имел ввиду, что это последний год по контракту, но он не сказал, что уходит
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похуй
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Бежит с тонущего корабля.
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