Салах: "Это мой последний год в "Ливерпуле"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах назвал этот сезон своим последним годом в "Ливерпуле".

В воскресенье Салах сыграл ключевую роль в победе над "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, отдав две результативные передачи на Луиса Диаса и забив гол.

Контракт Салаха по-прежнему истекает следующим летом, а "Ливерпуль" пока даже не начинал переговоры со своим бомбардиром, поэтому 32-летний египтянин готовится к расставанию.

"Я хорошо провел время летом, я долго работал над собой, и у меня позитивное мышление, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе".

"Я просто хочу получать удовольствие, я не хочу думать о будущем. Я чувствую свободу, чтобы играть в футбол, и мы посмотрим, что случится в следующем году".

"Выходя на матч, я сказал себе: "Слушай, это может быть последний раз". Никто не говорил со мной о контракте, поэтому я сыграю свой последний сезон, а в конце сезона станет видно".

"Это зависит не от меня, это зависит от клуба, но давайте посмотрим", — сообщил Салах Sky Sports после матча на "Олд Траффорд".




Метки Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2024 21:00

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  1. fanlfc 01.09.2024 21:27 # fanlfc
    Заголовок зачем такой кликбейтный. Он имел ввиду, что это последний год по контракту, но он не сказал, что уходит

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  2. b84 01.09.2024 21:03 # b84
    похуй

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  3. hachidlo 01.09.2024 21:00 # hachidlo
    Бежит с тонущего корабля.

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