Салах: "Это мой последний год в "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах назвал этот сезон своим последним годом в "Ливерпуле".

В воскресенье Салах сыграл ключевую роль в победе над "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, отдав две результативные передачи на Луиса Диаса и забив гол.



Контракт Салаха по-прежнему истекает следующим летом, а "Ливерпуль" пока даже не начинал переговоры со своим бомбардиром, поэтому 32-летний египтянин готовится к расставанию.



"Я хорошо провел время летом, я долго работал над собой, и у меня позитивное мышление, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе".



"Я просто хочу получать удовольствие, я не хочу думать о будущем. Я чувствую свободу, чтобы играть в футбол, и мы посмотрим, что случится в следующем году".



"Выходя на матч, я сказал себе: "Слушай, это может быть последний раз". Никто не говорил со мной о контракте, поэтому я сыграю свой последний сезон, а в конце сезона станет видно".



"Это зависит не от меня, это зависит от клуба, но давайте посмотрим", — сообщил Салах Sky Sports после матча на "Олд Траффорд".