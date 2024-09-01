"Юнайтед" разгромлен дома "Ливерпулем"
"Манчестер Юнайтед" сокрушительно проиграл в домашних стенах "Ливерпулю" — 0:3.
Впервые в стартовом составе "красных дьяволов" оказались летние новички Маттейс Де Лигт и Джошуа Зиркзее. Двое голландцев и Алехандро Гарначо заменили Харри Магуайра, Мейсона Маунта и Амада Диалло.
Стартовый же состав мерсисайдцев не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Брентфордом".
От начала матча прошло только шесть минут, и хозяева пропустили. Райан Гравенберх протащил мяч до штрафной, отдал на Луиса Диаса, а тот прострелил вдоль ворот. Снаряд задел Салаха и дошел до Трента Александер-Арнольда, который поразил цель, однако касание Мохамеда стало роковым — из-за офсайда гол гостей был отменен.
Команды примерно поровну владели мячом, но "Ливерпуль" выглядел предпочтительнее — у "Юнайтед" же атакующая игра просто отсутствовала.
И на 35-й минуте счет был открыт — по всем правилам. Гравенберх снова протащил мяч, отдал на правый край штрафной Салаху, а тот выполнил подачу к дальней штанге на голову Диаса — 1:0.
На 40-й минуте "дьяволы" впервые пробили в створ. Нуссаир Мазрауи принял отскок на границе штрафной, сделал шаг вперед и нанес удар между ног Виргила Ван Дейка, но Алиссон совершил хороший сейв.
Спустя пару минут мерсисайдцы ответили своим моментом. Диас отобрал мяч у Каземиро, отдал направо Салаху, а затем в центре штрафной принял ответную передачу, пробив в касание — 0:2.
Второй тайм начался с хорошего удара Зиркзее с границы штрафной пощади — Алиссон сыграл надежно.
Но на 57-й минуте хозяева пропустили в третий раз. Доминик Собослаи продвинулся до подступов к штрафной, после чего отдал на правый край площадки, откуда Салах в касание поразил ближний угол ворот — 0:3.
"Юнайтед" совершенно не ожидал такого развития событий и вполне мог пропустить четвертый. Лишь спустя некоторое время "дьяволы" пришли в чувство и стали атаковать большими силами.
Вскоре Зиркзее бил головой с близкого расстояния, но Алиссон в очередной раз сыграл безошибочно. Также Лисандро Мартинес отметился ударом в падении через себя, однако мимо.
На 78-й минуте Зиркзее пытался на дальней штанге ногой замкнуть заброс Маркус Рэшфорда, но мяч пошел мимо. Словом, у хозяев были возможности размочить счет, но при этом они сильно рисковали, оставляя свободное пространство. Счет уже не изменился.
"Ливерпуль" предстал командой с более высокой организацией игры. Центр поля "Юнайтед" в этом матче был проходным двором, что обернулось разгромным поражением.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
01.09.2024 20:00
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Последние комментарии:
основная интрига кто будет выше, Челси или МЮ
перед первым туром был уверен что черти, а щас уже нет
жду матча между этими каличами, будет весело
(ответить)
Хуеcoсы
(ответить)
xG
0.64-1.17
Все понятно, подзалупалю просто повезло
(ответить)
Ебать, что я откопал)
_________
22.09.2023 14:20 #
moneycity
Артета не на того игрока акцент делает, ему стоило бы сделать Зинченко капитаном и обязательно переподписать контракт. Зинченко продемонстрировал боевой дух в прошлом сезоне и такой игрок мог бы вывести Арсенал на тот уровень, который позволил бы им бороться за возможность конкурировать и приблизиться хоть немного к Манчестер Сити, ведь у Александра выдающиеся лидерские качества, которые он приобрёл в стане КОРОЛЕЙ.
А пока потолок Арсенала всегда будет 4 место, что мы и наблюдаем на данный момент в турнирной таблице.
(ответить)
Как же пидралик вылизывает жопы скузне. Получается и заебалу и грязной чурке микки, с которой у него биф, фухахаха
(ответить)
01.09.2024 20:17 #
takernotagiver
Можно поздравить фанов Ливерпуля. У них наконец появилась действительно сильная команда без слабых мест-
Источник: http://fapl.ru/posts/109756/?c=1
а стоило то просто Клоппа махнуть на норм тренера.
(ответить)
Пора скидывать Сити с трона. Засиделись, нефтянщики
(ответить)
Можно поздравить фанов Ливерпуля. У них наконец появилась действительно сильная команда без слабых мест-
(ответить)
Исход матча решился исключительно качеством атаки Леверпуля. Полумоменты ЛФК атака решала в голы, полумоменты МЮ атака срала в дым.
Решфорд опять выжил весь матч. Что он должен сделать чтобы не попасть в состав - я уже даже не знаю. Гарначо опять суетился но бесполезно.
Диалло при этом заслужил скамейку, пасовать на Зиркзее - не, не слышали. Лысая хуета продолжает самоуничтожаться, Ван Нистелрой ин.
(ответить)
не смотрел, но осуждаю
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Глори, глори МЮ. Опять болелам МЮ нассали на лица.
(ответить)
красавцы, на легке прокатились по му...
(ответить)
2 Ливерпуль 3 3 0 0 7 0 +7 9
Источник: http://fapl.ru/table/
единственные не пропустившие!
(ответить)
Сосайтед оттрахан дома Ливерпулем
(ответить)
Всем пока, наркоту здоровья, роста и разума!
(ответить)
Матч, который после игры Щолсей, никто не смотрел.
(ответить)
Перейди Эриксен в ЛФК: 11 торфеев (1ЛЧ)
Сердечный приступ у Эриксена случился когда Ливерпуль выиграл ЛЧ.
(ответить)
Пока что лучший наш матч при Слоте. Игра прям радует, пока все более чем хорошо. Но снова проблемы с реализацией, и в защите многовато провалов, а так отлично, видно, что класс у команды сохранился, и Слот пока ведет команду четко. С такой игрой можем и за чемпионство побороться.
Гравенберх сегодня был лучшим на поле, из пацанчика топ растет. Выжег весб центр, да было пара ошибок, но в остальном шикарно отыграл. А вот Дарвин пока разочаровывает, после его выхода как будто игра медленнее становиться. Ну, этот сезон будет для него определяющим.
YNWA
(ответить)
Этот Ливерпуль готов выиграть АПЛ
(ответить)
Пенсы немного под успокоились выставив свои зеньки в экраны 4к, настоящей игры, любимого Ливерпуля! С победой вас!
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