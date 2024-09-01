"Юнайтед" разгромлен дома "Ливерпулем"

Мохамед Салах "Манчестер Юнайтед" сокрушительно проиграл в домашних стенах "Ливерпулю" — 0:3.

Впервые в стартовом составе "красных дьяволов" оказались летние новички Маттейс Де Лигт и Джошуа Зиркзее. Двое голландцев и Алехандро Гарначо заменили Харри Магуайра, Мейсона Маунта и Амада Диалло.

Стартовый же состав мерсисайдцев не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Брентфордом".

От начала матча прошло только шесть минут, и хозяева пропустили. Райан Гравенберх протащил мяч до штрафной, отдал на Луиса Диаса, а тот прострелил вдоль ворот. Снаряд задел Салаха и дошел до Трента Александер-Арнольда, который поразил цель, однако касание Мохамеда стало роковым — из-за офсайда гол гостей был отменен.

Команды примерно поровну владели мячом, но "Ливерпуль" выглядел предпочтительнее — у "Юнайтед" же атакующая игра просто отсутствовала.

И на 35-й минуте счет был открыт — по всем правилам. Гравенберх снова протащил мяч, отдал на правый край штрафной Салаху, а тот выполнил подачу к дальней штанге на голову Диаса — 1:0.

На 40-й минуте "дьяволы" впервые пробили в створ. Нуссаир Мазрауи принял отскок на границе штрафной, сделал шаг вперед и нанес удар между ног Виргила Ван Дейка, но Алиссон совершил хороший сейв.

Спустя пару минут мерсисайдцы ответили своим моментом. Диас отобрал мяч у Каземиро, отдал направо Салаху, а затем в центре штрафной принял ответную передачу, пробив в касание — 0:2.

Второй тайм начался с хорошего удара Зиркзее с границы штрафной пощади — Алиссон сыграл надежно.

Но на 57-й минуте хозяева пропустили в третий раз. Доминик Собослаи продвинулся до подступов к штрафной, после чего отдал на правый край площадки, откуда Салах в касание поразил ближний угол ворот — 0:3.

"Юнайтед" совершенно не ожидал такого развития событий и вполне мог пропустить четвертый. Лишь спустя некоторое время "дьяволы" пришли в чувство и стали атаковать большими силами.

Вскоре Зиркзее бил головой с близкого расстояния, но Алиссон в очередной раз сыграл безошибочно. Также Лисандро Мартинес отметился ударом в падении через себя, однако мимо.

На 78-й минуте Зиркзее пытался на дальней штанге ногой замкнуть заброс Маркус Рэшфорда, но мяч пошел мимо. Словом, у хозяев были возможности размочить счет, но при этом они сильно рисковали, оставляя свободное пространство. Счет уже не изменился.

"Ливерпуль" предстал командой с более высокой организацией игры. Центр поля "Юнайтед" в этом матче был проходным двором, что обернулось разгромным поражением.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2878

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 01.09.2024 20:59 # superperez101
    основная интрига кто будет выше, Челси или МЮ
    перед первым туром был уверен что черти, а щас уже нет
    жду матча между этими каличами, будет весело

    (ответить)

  2. ratamahatta 01.09.2024 20:59 # ratamahatta
    Хуеcoсы

    (ответить)

  3. meshuggah 01.09.2024 20:56 # meshuggah
    xG
    0.64-1.17
    Все понятно, подзалупалю просто повезло

    (ответить)

  4. takernotagiver 01.09.2024 20:31 # takernotagiver
    Ебать, что я откопал)
    _________
    22.09.2023 14:20 #
    moneycity

    Артета не на того игрока акцент делает, ему стоило бы сделать Зинченко капитаном и обязательно переподписать контракт. Зинченко продемонстрировал боевой дух в прошлом сезоне и такой игрок мог бы вывести Арсенал на тот уровень, который позволил бы им бороться за возможность конкурировать и приблизиться хоть немного к Манчестер Сити, ведь у Александра выдающиеся лидерские качества, которые он приобрёл в стане КОРОЛЕЙ.
    А пока потолок Арсенала всегда будет 4 место, что мы и наблюдаем на данный момент в турнирной таблице.

    (ответить)

  5. moneycity 01.09.2024 20:25 # moneycity
    Как же пидралик вылизывает жопы скузне. Получается и заебалу и грязной чурке микки, с которой у него биф, фухахаха

    (ответить)

  6. bembo 01.09.2024 20:19 # bembo
    01.09.2024 20:17 #
    takernotagiver

    Можно поздравить фанов Ливерпуля. У них наконец появилась действительно сильная команда без слабых мест-

    Источник: http://fapl.ru/posts/109756/?c=1



    а стоило то просто Клоппа махнуть на норм тренера.

    (ответить)

  7. takernotagiver 01.09.2024 20:18 # takernotagiver
    Пора скидывать Сити с трона. Засиделись, нефтянщики

    (ответить)

  8. takernotagiver 01.09.2024 20:17 # takernotagiver
    Можно поздравить фанов Ливерпуля. У них наконец появилась действительно сильная команда без слабых мест-

    (ответить)

  9. imf-tau 01.09.2024 20:15 # imf-tau
    Исход матча решился исключительно качеством атаки Леверпуля. Полумоменты ЛФК атака решала в голы, полумоменты МЮ атака срала в дым.

    Решфорд опять выжил весь матч. Что он должен сделать чтобы не попасть в состав - я уже даже не знаю. Гарначо опять суетился но бесполезно.

    Диалло при этом заслужил скамейку, пасовать на Зиркзее - не, не слышали. Лысая хуета продолжает самоуничтожаться, Ван Нистелрой ин.

    (ответить)

  10. skydreams 01.09.2024 20:14 # skydreams
    не смотрел, но осуждаю

    (ответить)

  11. high-malvern 01.09.2024 20:12 # high-malvern
    Глори, глори МЮ. Опять болелам МЮ нассали на лица.

    (ответить)

  12. live-juve 01.09.2024 20:12 # live-juve
    красавцы, на легке прокатились по му...

    (ответить)

  13. electric 01.09.2024 20:12 # electric
    2 Ливерпуль 3 3 0 0 7 0 +7 9

    Источник: http://fapl.ru/table/
    единственные не пропустившие!

    (ответить)

  14. mufc1994 01.09.2024 20:12 # mufc1994
    Сосайтед оттрахан дома Ливерпулем

    (ответить)

  15. girasimus 01.09.2024 20:12 # girasimus
    Всем пока, наркоту здоровья, роста и разума!

    (ответить)

  16. hachidlo 01.09.2024 20:10 # hachidlo
    Матч, который после игры Щолсей, никто не смотрел.

    (ответить)

  17. liverpo0ol 01.09.2024 20:09 # liverpo0ol
    Перейди Эриксен в ЛФК: 11 торфеев (1ЛЧ)
    Сердечный приступ у Эриксена случился когда Ливерпуль выиграл ЛЧ.

    (ответить)

  18. szobo88 01.09.2024 20:09 # szobo88
    Пока что лучший наш матч при Слоте. Игра прям радует, пока все более чем хорошо. Но снова проблемы с реализацией, и в защите многовато провалов, а так отлично, видно, что класс у команды сохранился, и Слот пока ведет команду четко. С такой игрой можем и за чемпионство побороться.
    Гравенберх сегодня был лучшим на поле, из пацанчика топ растет. Выжег весб центр, да было пара ошибок, но в остальном шикарно отыграл. А вот Дарвин пока разочаровывает, после его выхода как будто игра медленнее становиться. Ну, этот сезон будет для него определяющим.
    YNWA

    (ответить)

  19. takernotagiver 01.09.2024 20:08 # takernotagiver
    Этот Ливерпуль готов выиграть АПЛ

    (ответить)

  20. girasimus 01.09.2024 20:07 # girasimus
    Пенсы немного под успокоились выставив свои зеньки в экраны 4к, настоящей игры, любимого Ливерпуля! С победой вас!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: