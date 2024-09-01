"Юнайтед" разгромлен дома "Ливерпулем"

"Манчестер Юнайтед" сокрушительно проиграл в домашних стенах "Ливерпулю" — 0:3.

Впервые в стартовом составе "красных дьяволов" оказались летние новички Маттейс Де Лигт и Джошуа Зиркзее. Двое голландцев и Алехандро Гарначо заменили Харри Магуайра, Мейсона Маунта и Амада Диалло.



Стартовый же состав мерсисайдцев не изменился по сравнению с победой 2:0 над "Брентфордом".



От начала матча прошло только шесть минут, и хозяева пропустили. Райан Гравенберх протащил мяч до штрафной, отдал на Луиса Диаса, а тот прострелил вдоль ворот. Снаряд задел Салаха и дошел до Трента Александер-Арнольда, который поразил цель, однако касание Мохамеда стало роковым — из-за офсайда гол гостей был отменен.



Команды примерно поровну владели мячом, но "Ливерпуль" выглядел предпочтительнее — у "Юнайтед" же атакующая игра просто отсутствовала.



И на 35-й минуте счет был открыт — по всем правилам. Гравенберх снова протащил мяч, отдал на правый край штрафной Салаху, а тот выполнил подачу к дальней штанге на голову Диаса — 1:0.



На 40-й минуте "дьяволы" впервые пробили в створ. Нуссаир Мазрауи принял отскок на границе штрафной, сделал шаг вперед и нанес удар между ног Виргила Ван Дейка, но Алиссон совершил хороший сейв.



Спустя пару минут мерсисайдцы ответили своим моментом. Диас отобрал мяч у Каземиро, отдал направо Салаху, а затем в центре штрафной принял ответную передачу, пробив в касание — 0:2.



Второй тайм начался с хорошего удара Зиркзее с границы штрафной пощади — Алиссон сыграл надежно.



Но на 57-й минуте хозяева пропустили в третий раз. Доминик Собослаи продвинулся до подступов к штрафной, после чего отдал на правый край площадки, откуда Салах в касание поразил ближний угол ворот — 0:3.



"Юнайтед" совершенно не ожидал такого развития событий и вполне мог пропустить четвертый. Лишь спустя некоторое время "дьяволы" пришли в чувство и стали атаковать большими силами.



Вскоре Зиркзее бил головой с близкого расстояния, но Алиссон в очередной раз сыграл безошибочно. Также Лисандро Мартинес отметился ударом в падении через себя, однако мимо.



На 78-й минуте Зиркзее пытался на дальней штанге ногой замкнуть заброс Маркус Рэшфорда, но мяч пошел мимо. Словом, у хозяев были возможности размочить счет, но при этом они сильно рисковали, оставляя свободное пространство. Счет уже не изменился.



"Ливерпуль" предстал командой с более высокой организацией игры. Центр поля "Юнайтед" в этом матче был проходным двором, что обернулось разгромным поражением.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче