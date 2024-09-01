Мареска: "Мы движемся в правильном направлении"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что доволен качеством игры своей команды против "Кристал Пэлас", несмотря на ничейный результат.

Затмив своего соперника по игре в первом тайме и справедливо забив гол усилиями Николаса Джексона, после перерыва "Челси" пропустил от Эберечи Эзе и в итоге был вынужден довольствоваться только одним набранным очком.



Счет 1:1 не выглядит для Марески справедливым, однако у Энцо нет претензий к своим подопечным.



"Мы полностью заслужили выиграть матч. Мы имели много, много моментов. Самое важное — это игра, и игра присутствовала. Мы позволили им нанести только два удара сегодня".



"Мы не взяли три очка сегодня, но, играя так, как мы сыграли сегодня, мы будем выигрывать матчи".



"Мне немного стыдно из-за результата, но не из-за игры. Мы движемся в правильном направлении", — сообщил Мареска Sky Sports.