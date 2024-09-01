"Тоттенхэм" бит "Ньюкаслом"

"Тоттенхэм" потерпел свое первое поражение в новом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Ньюкасла" со счетом 2:1.

В стартовом составе "сорок" произошло единственное изменение относительно предыдущего матча в Премьер-Лиге. Это Харви Барнс появился вместо Джейкоба Мерфи.



У "шпор" свой шанс получили Раду Дрэгушин и Пап Матар Сарр, заменив Микки Ван де Вена и Бреннана Джонсона.



Первый опасный момент в матче возник уже на пятой минуте, когда после подачи Александера Исака с правого фланга мяч опустился сверху на перекладину.



Вскоре "Тоттенхэм" ответил. Кристиан Ромеро с границы вратарской замкнул головой подачу Педро Порро, однако из-за явного офсайда гол не был засчитан.



После этого момента гости стали обозначать свое преимущество, с легкостью преодолевая центр поля. "Шпоры" даже наносили удары, но обычно мяч шел мимо, и больших угроз воротам Ника Поупа не возникало.



Затаившись, "Ньюкасл" разразился голом на 37-й минуте. Ллойд Келли прострелил с левого фланга в штрафную, а там Барнс пробил в касание по скакавшему мячу — 1:0.



В начале второго тайма Исак выходил один на один по правому краю штрафной, однако Дрэгушин отчаянно бросился в подкат и в последний момент заблокировал удар соперника.



Отделавшись испугом, "Тоттенхэм" принялся оказывать серьезное давление. На 55-й минуте только перекладина спасла "Ньюкасл" после удара Порро.



А на 56-й минуте давление "шпор" принесло свои плоды. Вышедший на замену Бреннан Джонсон сыграл на добивании после отраженного Поупом удара Джеймса Мэддисона, а Дэн Берн неуклюже помог мячу оказаться в своих воротах — 1:1.



В дальнейшем шла обоюдоострая игра с некоторым преимуществом "Тоттенхэма". Но забил "Ньюкасл". Это случилось на 78-й минуте, когда Джейкоб Мерфи ворвался в штрафную по правому краю и отпасовал на свободного Исака — 2:1.



"Тоттенхэм" был интереснее по игре, нежели "Ньюкасл", но при этом катастрофически проваливался в обороне, а счет сравнял только благодаря автоголу. Одним словом, действия "шпор" и впереди, и сзади оставляют желать лучшего.



"Ньюкасл" — "Тоттенхэм". Отчет о матче