Эзе оставил "Челси" без победы в дерби против "Пэлас"
Роскошный гол Эберечи Эзе оставил "Челси" без победы в домашнем дерби против "Кристал Пэлас" — 1:1.
Относительно выезда к "Серветту" в Лиге Европы только Энцо Фернандес и Нони Мадуэке уцелели в стартовом составе "синих". Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Педру Нету.
Наставник "орлов" Оливер Гласнер освежил стартовый состав своей команды с помощью Натаниэля Клайна, Даити Камады и Уилла Хьюза по сравнению с поражением 0:2 от "Вест Хэма".
"Челси" владел инициативой в начале матча, вскоре начав пристреливаться. Особенно активен был Мадуэке, окрыленный вызовом в сборную Англии.
В конце концов "Пэлас" продержался до 25-й минуты, когда Мадуэке нашел в штрафной Коула Палмера, а тот сделал пас к дальней штанге, где Николас Джексон с метра поразил ворота — 1:0.
Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой и остаток первого тайма провели в атаках.
Второй тайм начался с того, что Палмер ударом со штрафного метил под перекладину, но Дин Хендерсон избавил гостей от второго пропущенного гола.
А на 53-й минуте счет внезапно стал равным. Эберечи Эзе подкараулил отскок за пределами штрафной площади, чуть улучшил свою позицию и нанес роскошный обводящий удар — 1:1.
Ничейный счет уже больше устраивал "орлов", которые сосредоточились на сдерживании соперника и время от времени огрызались. Однажды Камада едва не вывел гостей вперед, но его плотный удар под перекладину был остановлен Робертом Санчесом.
Как "Челси" ни старался, но вырвать победу так и не смог, да и реальных моментов для этого практически не было. "Пэлас" очень качественно провел второй тайм.
"Челси" не смог воплотить свое значительное игровое преимущество во второй гол, а после того, как нелогичным образом пропустил, уже не смог восстановить свою игру.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
01.09.2024 17:30
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По фактам, по делу, по красоте.
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Ван Дейк как котенка почесал валяндеша
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сезон только начался, а для мю уже окончился)
судя по лицам фанатов на помойке)
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Не разглядел. И дубль от каземиро?
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ОРУ С подзалупалей ахахха
в прошлом сезоне когда решалась судьба титула они решили мю пососать ахахаха
а щас в никому не нужном мате решили порыгать на поле чтобы выиграть золотой страпон каземирыыыыыыыыыы
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Каземиро можно простить, старенький, ему бы с пенсионерами играть, жопу так не заносило))
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АФ недоплатил судье
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ААААААААРНЕ СЛОТ ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
АРНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СЛОТ МАТЬ ВАШУ
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КНЯЗИ!!!
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Какие же позорники МЮ и Челси, еще недавно легендарные команды были, а теперь- посмешища. МС походу так и 10 чемпионств в ряд возьмет.
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Ну и черная пидрила дрявая
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Обоссаны наши шлюхи уехехехехе
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Походу красная должна быть, удар сзади по ногам
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Ливерпуль Слота > Ливерпуль Клоппа?
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Тейлор сын шлюхи
Диас зверь
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Дубль!!!!
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Пипец, Нуньес совсем присел на лавочку, он хоть и неуклюжий, но работяга!
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У МЮ ни защиты ни центра поля, просто пиздец решёток. В нападении мрак, какой же смак)
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Унитайзед даже с судьями сосет Ливерпулю ору))))))
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Ждем офсайда
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