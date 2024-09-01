Эзе оставил "Челси" без победы в дерби против "Пэлас"

Эберечи Эзе Роскошный гол Эберечи Эзе оставил "Челси" без победы в домашнем дерби против "Кристал Пэлас" — 1:1.

Относительно выезда к "Серветту" в Лиге Европы только Энцо Фернандес и Нони Мадуэке уцелели в стартовом составе "синих". Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Педру Нету.

Наставник "орлов" Оливер Гласнер освежил стартовый состав своей команды с помощью Натаниэля Клайна, Даити Камады и Уилла Хьюза по сравнению с поражением 0:2 от "Вест Хэма".

"Челси" владел инициативой в начале матча, вскоре начав пристреливаться. Особенно активен был Мадуэке, окрыленный вызовом в сборную Англии.

В конце концов "Пэлас" продержался до 25-й минуты, когда Мадуэке нашел в штрафной Коула Палмера, а тот сделал пас к дальней штанге, где Николас Джексон с метра поразил ворота — 1:0.

Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой и остаток первого тайма провели в атаках.

Второй тайм начался с того, что Палмер ударом со штрафного метил под перекладину, но Дин Хендерсон избавил гостей от второго пропущенного гола.

А на 53-й минуте счет внезапно стал равным. Эберечи Эзе подкараулил отскок за пределами штрафной площади, чуть улучшил свою позицию и нанес роскошный обводящий удар — 1:1.

Ничейный счет уже больше устраивал "орлов", которые сосредоточились на сдерживании соперника и время от времени огрызались. Однажды Камада едва не вывел гостей вперед, но его плотный удар под перекладину был остановлен Робертом Санчесом.

Как "Челси" ни старался, но вырвать победу так и не смог, да и реальных моментов для этого практически не было. "Пэлас" очень качественно провел второй тайм.

"Челси" не смог воплотить свое значительное игровое преимущество во второй гол, а после того, как нелогичным образом пропустил, уже не смог восстановить свою игру.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2024 17:30

Количество просмотров Просмотров: 1795

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Последние комментарии:




  1. sausage 01.09.2024 18:52 # sausage
    По фактам, по делу, по красоте.

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  2. lfc-krr 01.09.2024 18:51 # lfc-krr
    Ван Дейк как котенка почесал валяндеша

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  3. bembo 01.09.2024 18:49 # bembo
    сезон только начался, а для мю уже окончился)
    судя по лицам фанатов на помойке)

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  4. lfc-krr 01.09.2024 18:48 # lfc-krr
    Не разглядел. И дубль от каземиро?

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  5. bembo 01.09.2024 18:48 # bembo
    ОРУ С подзалупалей ахахха

    в прошлом сезоне когда решалась судьба титула они решили мю пососать ахахаха

    а щас в никому не нужном мате решили порыгать на поле чтобы выиграть золотой страпон каземирыыыыыыыыыы

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  6. girasimus 01.09.2024 18:47 # girasimus
    Каземиро можно простить, старенький, ему бы с пенсионерами играть, жопу так не заносило))

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  7. alexomck 01.09.2024 18:46 # alexomck
    АФ недоплатил судье

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  8. tihinya-moiyobir 01.09.2024 18:45 # tihinya-moiyobir
    ААААААААРНЕ СЛОТ ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА
    АРНЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СЛОТ МАТЬ ВАШУ

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  9. electric 01.09.2024 18:44 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  10. akado 01.09.2024 18:44 # akado
    Какие же позорники МЮ и Челси, еще недавно легендарные команды были, а теперь- посмешища. МС походу так и 10 чемпионств в ряд возьмет.

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  11. quavo 01.09.2024 18:44 # quavo
    Ну и черная пидрила дрявая

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  12. tihinya-moiyobir 01.09.2024 18:43 # tihinya-moiyobir
    Обоссаны наши шлюхи уехехехехе

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  13. girasimus 01.09.2024 18:43 # girasimus
    Походу красная должна быть, удар сзади по ногам

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  14. takernotagiver 01.09.2024 18:43 # takernotagiver
    Ливерпуль Слота > Ливерпуль Клоппа?

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  15. quavo 01.09.2024 18:43 # quavo
    Тейлор сын шлюхи
    Диас зверь

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  16. lfc-krr 01.09.2024 18:42 # lfc-krr
    Дубль!!!!

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  17. girasimus 01.09.2024 18:40 # girasimus
    Пипец, Нуньес совсем присел на лавочку, он хоть и неуклюжий, но работяга!

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  18. gameboy 01.09.2024 18:38 # gameboy
    У МЮ ни защиты ни центра поля, просто пиздец решёток. В нападении мрак, какой же смак)

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  19. tihinya-moiyobir 01.09.2024 18:38 # tihinya-moiyobir
    Унитайзед даже с судьями сосет Ливерпулю ору))))))

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  20. girasimus 01.09.2024 18:37 # girasimus
    Ждем офсайда

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