Эзе оставил "Челси" без победы в дерби против "Пэлас"

Роскошный гол Эберечи Эзе оставил "Челси" без победы в домашнем дерби против "Кристал Пэлас" — 1:1.

Относительно выезда к "Серветту" в Лиге Европы только Энцо Фернандес и Нони Мадуэке уцелели в стартовом составе "синих". Среди тех, кто получил свой шанс, оказался Педру Нету.



Наставник "орлов" Оливер Гласнер освежил стартовый состав своей команды с помощью Натаниэля Клайна, Даити Камады и Уилла Хьюза по сравнению с поражением 0:2 от "Вест Хэма".



"Челси" владел инициативой в начале матча, вскоре начав пристреливаться. Особенно активен был Мадуэке, окрыленный вызовом в сборную Англии.



В конце концов "Пэлас" продержался до 25-й минуты, когда Мадуэке нашел в штрафной Коула Палмера, а тот сделал пас к дальней штанге, где Николас Джексон с метра поразил ворота — 1:0.



Открыв счет, хозяева сохранили контроль над игрой и остаток первого тайма провели в атаках.



Второй тайм начался с того, что Палмер ударом со штрафного метил под перекладину, но Дин Хендерсон избавил гостей от второго пропущенного гола.



А на 53-й минуте счет внезапно стал равным. Эберечи Эзе подкараулил отскок за пределами штрафной площади, чуть улучшил свою позицию и нанес роскошный обводящий удар — 1:1.



Ничейный счет уже больше устраивал "орлов", которые сосредоточились на сдерживании соперника и время от времени огрызались. Однажды Камада едва не вывел гостей вперед, но его плотный удар под перекладину был остановлен Робертом Санчесом.



Как "Челси" ни старался, но вырвать победу так и не смог, да и реальных моментов для этого практически не было. "Пэлас" очень качественно провел второй тайм.



"Челси" не смог воплотить свое значительное игровое преимущество во второй гол, а после того, как нелогичным образом пропустил, уже не смог восстановить свою игру.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче