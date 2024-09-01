Чилуэлл может перейти в "Фенербахче"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл может найти пристанище в турецком "Фенербахче".

Лишь прошлым летом Чилуэлл был назначен вице-капитаном "Челси" и рассматривался ключевым игроком лондонцев.



Спустя год Чилуэлл был изолирован от первой команды "Челси", но, в отличие от коллеги по несчастью Рахима Стерлинга, Бен не смог подыскать себе клуб до трансферного дедлайна 30 августа.



В последний момент возможность забрать Чилуэлла была предложена "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" отказались, несмотря на травмы Люка Шоу и Тирелла Маласиа.



Тем не менее, Чилуэлл все еще может покинуть "Челси" в ближайшее время благодаря тому, что трансферное окно в Турции открыто до 13 сентября.



Как сообщает Daily Mirror, в услугах Чилуэлла заинтересован главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо, который может предложить 27-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Европы, где среди соперников турецкой команды значится упомянутый "Юнайтед".