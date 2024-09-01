Чилуэлл может перейти в "Фенербахче"

Бен Чилуэлл Защитник "Челси" Бен Чилуэлл может найти пристанище в турецком "Фенербахче".

Лишь прошлым летом Чилуэлл был назначен вице-капитаном "Челси" и рассматривался ключевым игроком лондонцев.

Спустя год Чилуэлл был изолирован от первой команды "Челси", но, в отличие от коллеги по несчастью Рахима Стерлинга, Бен не смог подыскать себе клуб до трансферного дедлайна 30 августа.

В последний момент возможность забрать Чилуэлла была предложена "Манчестер Юнайтед", но "красные дьяволы" отказались, несмотря на травмы Люка Шоу и Тирелла Маласиа.

Тем не менее, Чилуэлл все еще может покинуть "Челси" в ближайшее время благодаря тому, что трансферное окно в Турции открыто до 13 сентября.

Как сообщает Daily Mirror, в услугах Чилуэлла заинтересован главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуриньо, который может предложить 27-летнему англичанину возможность сыграть в Лиге Европы, где среди соперников турецкой команды значится упомянутый "Юнайтед".


Метки Фенербахче, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 01.09.2024 17:37 # high-malvern
    Как быстро, за год, его превратили в ничтожество какое-то. Это Челси. Это семья.

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  2. ruchinski 01.09.2024 17:32 # ruchinski
    Изолируют, а потом думают куда слить - БИЗНЕСКАРСИ!

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