Ромео Бекхэм покинул "Брентфорд"

Нападающий Ромео Бекхэм, сын бывшего полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма, покинул "Брентфорд", чтобы попробовать себя на другом поприще, нежели футбол.

Проведя во второй команде "Брентфорда" вторую половину сезона 2022/23 на правах аренды из "Интер Майами", затем Бекхэм-младший остался у "пчел".



Еще в июне "Брентфорд" предложил 21-летнему Ромео продлить контракт, однако игрок решил по-своему.



Как сообщает The Sun, Бекхэм-младший ушел из "Брентфорда" — но не в другой клуб. Ромео заключил сделку с агентством Paris Safe ­management, чтобы сосредоточиться на карьере в фэшн-индустрии.



"Ромео решил повесить свои футбольные бутсы на гвоздь и посвятить свое время карьере в моде. Он наслаждался своим пребыванием в "Брентфорде", но ему нужно сосредоточить свое внимание к моде, которая является его настоящей страстью", — цитирует свой источник издание.