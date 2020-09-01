Слот объяснил, почему отпустил Байчетича

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему отправил полузащитника Стефана Байчетича в аренду.

Ранее в августе у "Ливерпуля" сорвалось приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. Несмотря на это, Слот позволил Байчетичу уйти в аренду в "Ред Булл".



По словам Слота, сейчас Байчетичу важно играть регулярно, а он не может этого обещать 19-летнему испанцу в "Ливерпуле".



"Надеюсь, это будет большой год для него, потому что он очень талантливый игрок, но он пропустил 15 месяцев. Думаю, он может стать очень важным игроком для нас, но только если будет получать игровое время сейчас".



"Когда ты так молод и пропустил так много, то игровое время — единственное, что тебе нужно. Он мог бы играть здесь, но у нас есть шесть или семь очень хороших полузащитников, поэтому его игровое здесь было бы ограничено относительно того, что мы ожидаем от него в Зальцбурге", — цитирует Слота Daily Mirror.