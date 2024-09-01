Меленстен считает, что Ван Нистелрой может заменить Тен Хага

Экс-ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рене Меленстен считает, что Рууд Ван Нистелрой может заменить Эрика Тен Хага у руля "красных дьяволов".

Новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом всерьез помышляло о расставании с Тен Хагом в начале лета, но в итоге Эрик избежал увольнения.



Впоследствии Тен Хаг основательно обновил свой тренерский штаб, одним из своих помощников сделав бывшего нападающего "Юнайтед" Ван Нистелроя.



Ван Нистелрой отыграл пять сезонов за "Юнайтед", а также имеет опыт работы главным тренером в ПСВ, поэтому Меленстен предполагает, что Рууд может принять управление командой на себя, если Тен Хаг провалит старт нового сезона.



"Я не думаю, что Эрик Тен Хаг будет переживать насчет того, что Рууд Ван Нистелрой может его заменить. Он слишком занят работой, которая у него в руках".



"Но кто знает, что случится в будущем, если "Юнайтед" запнется на старте сезона, а результаты будут не в их пользу. Сэр Джим Рэтклифф рассмотрит Ван Нистелроя, но в данный момент они считают Эрика Тен Хага правильным человеком, и нам нужно посмотреть, что из этого выйдет".



"То, что происходит в "Манчестер Юнайтед", интересно, потому что изначально Тен Хаг привел свой штаб, и многие из них ушли. Теперь они пригласили его друга Рене Хаке, который был главным тренером "Утрехта", а также Ван Нистелроя, поэтому он определил, в чем нуждается", — цитирует Меленстена Daily Mirror.