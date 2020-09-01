"Юнайтед" обдумывает покупку Робинсона в январе
"Манчестер Юнайтед" рассматривает защитника "Фулхэма" Энтони Робинсона в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.
Новый сезон "Юнайтед" начал с обоими своими левыми защитниками — Люком Шоу и его дублером Тиреллом Маласиа — в лазарете. Эта позиция была проблемной для "красных дьяволов" и в прошлой кампании.
По информации The Sun, "Юнайтед" уже ведет поиски долгосрочной замены для 29-летнего Шоу, и на радаре у "дьяволов" находится Робинсон.
Робинсон привлекает "Юнайтед" своим мастерством и атлетизмом, и "дьяволы" могут предпринять попытку приобрести Энтони уже в январе.
"Фулхэм" оценивает 27-летнего игрока сборной США в 30 миллионов фунтов, и чтобы позволить себе такую покупку посреди сезона, "Юнайтед" придется кого-нибудь продать.
01.09.2024 13:00
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