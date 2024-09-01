Робертсон: "С возрастом Салах становится только лучше"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что возраст не должен быть помехой к подписанию нового контракта с нападающим Мохамедом Салахом.
Этот сезон Салах начал со всего одним оставшимся годом по контракту, однако 32-летний египтянин продолжает блистать, забив два гола и отдав одну результативную передачу в двух первых матчах.
В воскресенье "Ливерпулю" будет противостоять "Манчестер Юнайтед", которому Салах забил 14 голов в 15 матчах, и Робертсон надеется, что Мохамед вновь докажет, что достоин нового контракта.
"Вы можете видеть, в какой форме он находится. С возрастом его физические характеристики только улучшаются".
"Это игрок, который создан для больших матчей. Его голы и результативные передачи говорят сами за себя, и он всегда проявляет себя против наших соперников".
"В минуту, когда он вошел в эту дверь, он зажег "Энфилд" и другие стадионы. Он является легендой Премьер-Лиги, и он, конечно, по-прежнему хочет написать еще несколько историей здесь. Надеюсь, он проявит себя в больших матчах этого сезона", — цитирует Робертсона Daily Mail.
01.09.2024 12:00
Просмотров: 674
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Салах просто своим личным примером показывает преимущество мусульманского образа жизни. Полный отказ от всего вредного для организма, праведный настрой ума, без измен, без злости, без ревности, но с благородством и решимостью к честной борьбе.
В чем правда, брат? - В исламе, братишка! YNWA!
(ответить)
Видимо Роналду для него ролевая модель. Он так же фанатично следит за своей формой.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий