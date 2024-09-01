Робертсон: "С возрастом Салах становится только лучше"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон считает, что возраст не должен быть помехой к подписанию нового контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

Этот сезон Салах начал со всего одним оставшимся годом по контракту, однако 32-летний египтянин продолжает блистать, забив два гола и отдав одну результативную передачу в двух первых матчах.



В воскресенье "Ливерпулю" будет противостоять "Манчестер Юнайтед", которому Салах забил 14 голов в 15 матчах, и Робертсон надеется, что Мохамед вновь докажет, что достоин нового контракта.



"Вы можете видеть, в какой форме он находится. С возрастом его физические характеристики только улучшаются".



"Это игрок, который создан для больших матчей. Его голы и результативные передачи говорят сами за себя, и он всегда проявляет себя против наших соперников".



"В минуту, когда он вошел в эту дверь, он зажег "Энфилд" и другие стадионы. Он является легендой Премьер-Лиги, и он, конечно, по-прежнему хочет написать еще несколько историей здесь. Надеюсь, он проявит себя в больших матчах этого сезона", — цитирует Робертсона Daily Mail.