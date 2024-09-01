Тен Хаг уверен, что сможет выиграть больше трофеев с МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что сможет принести своему клубу больше трофеев.

За два года работы Тен Хага "Юнайтед" выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги, однако положение Эрика все равно выглядит шатким.



К Тен Хагу было много вопросов из-за невыразительной игры "Юнайтед" в прошлом сезоне, но Эрик находит такую оценку субъективной и призывает судить о его работе по трофеям.



"Послушайте, за последние два года мы завоевали больше всех трофеев в английском футболе после "Манчестер Сити". Поэтому мы выступали лучше, чем кто-либо еще".



"Послушайте меня. Такова реальность. Таковы факты. Мы хотим выиграть трофеи и в этом году, и я вполне уверен, что мы сможем развить свой успех".



"Это то, что я делал последние 11 лет, поэтому я просто терпеливо жду. Мы продолжим трудиться в этом направлении. Мы должны улучшить процесс и стремиться к следующей цели — выигрывать больше трофеев".



"Как я уже сказал, мы не только прибавили, мы также выиграли трофеи. Оценка качества игры команды очень субъективна, поэтому в футболе есть только один критерий — это итог сезона и то, выиграл ты трофеи или нет".



"Повторюсь, после "Сити" мы выиграли трофеев больше всех в английском футболе. Мне все равно, хвалят меня за это или нет. Мне важно кое-что построить в этом клубе".



"Мы пригласили молодых игроков, мы улучшили молодых игроков, мы выиграли трофеи — что еще я могу сделать? Насколько мне известно, фанаты довольны мной, но дело не во мне. Дело в "Манчестер Юнайтед", и мы, конечно, ставим перед собой цели выше".



"У нас — у клуба, руководства и команды — очень большие амбиции. Каждый видит наш потенциал, и теперь нам нужно очень упорно потрудиться для достижения своих целей", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.