Санчо: "Челси" — легендарный клуб"

Вингер Джейдон Санчо поделился своими ощущениями от перехода в "Челси".

Накануне "Челси" подтвердил переход Санчо из "Манчестер Юнайтед" на правах аренды с обязательством по выкупу за 20-25 миллионов фунтов.



Теперь Санчо надеется повторить путь некоторых легенд "Челси" и предвкушает совместную работу с главным тренером "синих" Энцо Мареской.



"Я по-настоящему взволнован оказаться здесь. Я вырос в Лондоне, и я рад вернуться".



"Это было слегка безумно. Разумеется, это случилось в последний день трансферного окна, поэтому было нормально ожидать, что это будет слегка безумно. Я по-настоящему рад, что дело, наконец, сделано".



"Челси" — легендарный клуб. Когда я рос, моими идолами были Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард, и теперь у меня есть возможность играть за этот клуб, как это делали они. Это замечательное ощущение".



"Думаю, я по-настоящему проникся этим проектом благодаря тренеру. Я знаю его со времен работы с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити". Он поговорил со мной по телефону насчет этого проекта и насчет того, что он здесь создает. Для меня как для молодого игрока это выглядит захватывающе, и мне не терпится начать".



"Они подписали меня, потому что на то есть причина и чтобы я приносил пользу команде, и я готов делать это".



"Я наслаждаюсь этим стилем игры. При владении мячом ему (Мареске) нравится, чтобы вингеры обыгрывали один в один и были устремлены вперед. Мы много играем в одно-два касания с 10-м номером и нападающим, комбинируя. Это очень привлекательно, и это тот стиль, в котором я играю", — цитирует Санчо официальный веб-сайт "Челси".