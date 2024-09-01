Райс в шоке от своего удаления против "Брайтона"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признался, что был шокирован своим удалением против "Брайтона" (1:1).

В начале второго тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Райс увидел перед собой вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.

По словам Райса, он испытал шок, когда рефери Крис Кавана решил выгнать его с поля. Однако Деклан извиняется и обещает сделать правильные выводы.

"Я был шокирован. Думаю, вы могли видеть по моему лицу, что я был шокирован".

"Соперник, очевидно, использовал это против меня... Я не успел отбежать, и он попал в меня мячом. Я коснулся мяча внешней стороной стопы. Слушайте, таковы правила игры".

"Разумеется, если ты касаешься мяча в такой ситуации, даже слегка, то это красная карточка, учитывая то, что я уже был предупрежден в первом тайме. Первую желтую карточку я полностью принимаю — там была борьба 50 на 50, которую я не выиграл. Но во втором тайме, особенно около углового флажка... Так нельзя поступать".

"Это было тяжело, это было сурово, но такое случается".

"Это мое первое удаление в карьере, поэтому я просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде, что я уже сделал, и перед фанатами".

"Когда тебя удаляют, это никогда не бывает приятно. У тебя остается чувство вины, и мне повезло сегодня, что мои партнеры по команде по-настоящему помогли мне, и мы не проиграли матч".

"Я извлеку урок из этого, я по-настоящему ценю поддержку фанатов, как и всегда. Мне не свойственно получать красные карточки, поэтому я извлеку урок и посмотрю, где я могу прибавить, и я определенно вернусь", — цитирует Райса Evening Standard.


Метки Арсенал, Брайтон, Премьер-Лига, Райс

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2024 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1751

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Последние комментарии:




  1. mkkk 01.09.2024 09:39 # mkkk
    Судья кАзел , а за удар сзади по ногам не увидел.

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  2. ray-black 01.09.2024 08:57 # ray-black
    Началась куйня. Щас еще вротета папку достанет и будет ей трясти с громким плачем. Очкастый клоп выбыл из топа и теперь эти мразоты уверенно возглавляют рейтинг нытиков.

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  3. osnovnoy2005 01.09.2024 08:56 # osnovnoy2005
    Не удаление, а жёлтая карточка,. А удаление это последствия.

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  4. umbriaco 01.09.2024 08:28 # umbriaco
    Судья превзошёл себя в этом эпизоде

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  5. kapitoxa 01.09.2024 08:13 # kapitoxa
    10 раз пересмотрел, все равно не могу понять, где тут удаление

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