Райс в шоке от своего удаления против "Брайтона"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признался, что был шокирован своим удалением против "Брайтона" (1:1).

В начале второго тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Райс увидел перед собой вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.



По словам Райса, он испытал шок, когда рефери Крис Кавана решил выгнать его с поля. Однако Деклан извиняется и обещает сделать правильные выводы.



"Я был шокирован. Думаю, вы могли видеть по моему лицу, что я был шокирован".



"Соперник, очевидно, использовал это против меня... Я не успел отбежать, и он попал в меня мячом. Я коснулся мяча внешней стороной стопы. Слушайте, таковы правила игры".



"Разумеется, если ты касаешься мяча в такой ситуации, даже слегка, то это красная карточка, учитывая то, что я уже был предупрежден в первом тайме. Первую желтую карточку я полностью принимаю — там была борьба 50 на 50, которую я не выиграл. Но во втором тайме, особенно около углового флажка... Так нельзя поступать".



"Это было тяжело, это было сурово, но такое случается".



"Это мое первое удаление в карьере, поэтому я просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде, что я уже сделал, и перед фанатами".



"Когда тебя удаляют, это никогда не бывает приятно. У тебя остается чувство вины, и мне повезло сегодня, что мои партнеры по команде по-настоящему помогли мне, и мы не проиграли матч".



"Я извлеку урок из этого, я по-настоящему ценю поддержку фанатов, как и всегда. Мне не свойственно получать красные карточки, поэтому я извлеку урок и посмотрю, где я могу прибавить, и я определенно вернусь", — цитирует Райса Evening Standard.



