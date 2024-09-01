Райс в шоке от своего удаления против "Брайтона"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс признался, что был шокирован своим удалением против "Брайтона" (1:1).
В начале второго тайма субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Райс увидел перед собой вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.
По словам Райса, он испытал шок, когда рефери Крис Кавана решил выгнать его с поля. Однако Деклан извиняется и обещает сделать правильные выводы.
"Я был шокирован. Думаю, вы могли видеть по моему лицу, что я был шокирован".
"Соперник, очевидно, использовал это против меня... Я не успел отбежать, и он попал в меня мячом. Я коснулся мяча внешней стороной стопы. Слушайте, таковы правила игры".
"Разумеется, если ты касаешься мяча в такой ситуации, даже слегка, то это красная карточка, учитывая то, что я уже был предупрежден в первом тайме. Первую желтую карточку я полностью принимаю — там была борьба 50 на 50, которую я не выиграл. Но во втором тайме, особенно около углового флажка... Так нельзя поступать".
"Это было тяжело, это было сурово, но такое случается".
"Это мое первое удаление в карьере, поэтому я просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде, что я уже сделал, и перед фанатами".
"Когда тебя удаляют, это никогда не бывает приятно. У тебя остается чувство вины, и мне повезло сегодня, что мои партнеры по команде по-настоящему помогли мне, и мы не проиграли матч".
"Я извлеку урок из этого, я по-настоящему ценю поддержку фанатов, как и всегда. Мне не свойственно получать красные карточки, поэтому я извлеку урок и посмотрю, где я могу прибавить, и я определенно вернусь", — цитирует Райса Evening Standard.
01.09.2024 08:00
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Судья кАзел , а за удар сзади по ногам не увидел.
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Началась куйня. Щас еще вротета папку достанет и будет ей трясти с громким плачем. Очкастый клоп выбыл из топа и теперь эти мразоты уверенно возглавляют рейтинг нытиков.
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Не удаление, а жёлтая карточка,. А удаление это последствия.
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Судья превзошёл себя в этом эпизоде
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10 раз пересмотрел, все равно не могу понять, где тут удаление
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