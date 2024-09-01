Умер Сол Бамба
В возрасте 39 лет из жизни ушел бывший защитник "Лидса" и "Кардиффа" Сол Бамба.
Последнее время Бамба трудился техническим директором турецкого "Аданаспора", однако в минувшую пятницу Сол почувствовал себя плохо и был доставлен в госпиталь, где докторам не удалось спасти его жизнь, сообщает BBC.
Еще в 2021 году у Бамба диагностировали неходжкинскую лимфому. Благодаря курсу химиотерапии Сол одержал победу над раком, после чего вернулся на футбольное поле, поиграв за "Кардифф" и "Мидлсбро".
В своей карьере Бамба также выступал за "Лестер", "Хиберниан", "Данфермлин". За сборную Кот-д'Ивуара Сол сыграл 46 матчей.
01.09.2024 07:00
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Иманды болсын!
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