3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 1 сентября, тремя поединками завершится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" выиграл все четыре последних лондонских дерби на "Стэмфорд Бридж" в Премьер-Лиге, в трех последних даже не пропуская. "Кристал Пэлас" одержал только одну победу в 21 последнем выездном лондонском дерби в высшем дивизионе — 1:2 против "Вест Хэма" в ноябре 2022. В 27 последних встречах "синих" и "орлов" с учетом всех соревнований не было ни одного ничейного результата.



Посреди недели "Челси" предоставил отдых Весле Фофана, Мало Гюсто и Педру Нету. Рис Джеймс и Ромео Лавиа вернутся из лазарета после международного перерыва.



Защитник "Пэлас" Чади Риад пропустит этот матч после того, как повредил свое колено против "Норвича" в Кубке Лиги. Матеус Франка все еще лечится.



НЬЮКАСЛ — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" забивал в каждом из 20 последних домашних матчей Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" одержал пять побед в 13 последних поединках чемпионата (2 ничьи, 6 поражений), причем все пять случились против команд, которые прошлый сезон завершили в нижней шестерке. "Сороки" выиграли три из четырех последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге (1 поражение).



Полузащитник Сандро Тонали готов впервые сыграть за "Ньюкасл" в Премьер-Лиге после 10 месяцев дисквалификации, уже появившись на поле в матче Кубка Лиги. Джо Уиллок имеет проблемы с бедром. Фабиан Шер по-прежнему дисквалифицирован. Джамаал Ласселлс, Свен Ботман, Льюис Майли и Каллум Уилсон остаются в лазарете.



Полузащитник "Тоттенхэм" Родриго Бентанкур снова в строй после травмы головы, полученной в первом матче сезона. Доминик Соланке и Ришарлисон команде также не помогут.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЛИВЕРПУЛЬ 18:00



В каждом из семи предыдущих сезонов "Манчестер Юнайтед" минимум однажды терял очки в двух первых домашних матчах Премьер-Лиги. В прошлой кампании английского первенства "Ливерпуль" выиграл только два из девяти выездных поединков против других команд, финишировавших в топ-10, одолев "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". "Красные дьяволы" одержали лишь одну победу в 12 последних встречах с мерсисайдцами в Премьер-Лиге — 2:1 на "Олд Траффорд" в прошлом сезоне.



Полузащитник "Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит несколько недель с рецидивом травмы задней поверхности бедра. Расмус Хейлунд вернется после международного перерыва, Виктор Линделеф, Люк Шоу, Лени Йоро и Тирелл Маласиа — еще позже.



Новичок "Ливерпуля" Федерико Кьеза пока не готов к дебюту. Кертис Джонс не тренировался на этой неделе и, как ожидается, будет недоступен.