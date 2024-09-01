Гвардиола: "Даже защитник с ружьем не остановит Холанда"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что даже защитник с ружьем не смог бы остановить его нападающего Эрлинга Холанда.

В субботу 24-летний Холанд оформил свой второй подряд хет-трик в Премьер-Лиге, обеспечив "Сити" победу 1:3 в гостях у "Вест Хэма".



Холанд продолжает извлекать выгоду из полноценных летних каникул, и Гвардиола чувствует, что Эрлинг значительно прибавил относительно прошлого сезона.



"Мы довольны очередным хет-триком и качеством в завершающей фазе, но он так участвовал в игре сегодня".



"Он не совершил ни одной потери и сыграл невероятно — не только с мячом, но также в плане обороны и атаки. Он был готов сыграть лишний раз в пас. Я очень им доволен".



"Он играет гораздо лучше во всех отношениях. Дело в деталях, над которыми он работает, оставаясь на 20 минут, полчаса или час после тренировок. В прошлом сезоне этого ни разу не было, потому что он не чувствовал себя хорошо — усталость, болячки".



"Он так умен, и он нуждается в том, чтобы команда доставляла ему больше мячей в дальней трети поля. Мы будем создавать эти ситуации, потому что наши игроки по-настоящему хороши на ограниченных пространствах".



"Он неудержим. Нет такого центрального защитника, даже с ружьем, который бы остановил его".



"Нам нужны игроки, делающие передачи с флангов. Мы прибавили в этом отношении. А дальше мы знаем, насколько эффективен Эрлинг. Каждый знает", — цитирует Гвардиолу The Independent.