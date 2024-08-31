"Форест" отказался продать Элангу в "Ньюкасл" за 50 млн. фунтов

В заключительный день летнего трансферного окна "Ноттингем Форест" отклонил предложение "Ньюкасла" в 50 миллионов фунтов о покупке вингера Энтони Эланги.

Целью "Ньюкасла" номер один на это лето был защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи, переговоры по которому "сороки" вели до последнего дня.



Когда "Ньюкаслу" стало понятно, что заполучить Гехи не удастся, "сороки" предприняли попытку укрепить свою атаку с помощью Эланги.



По информации Sky Sports, за семь часов до закрытия летнего трансферного окна "Ньюкасл" предложил 35 миллионов фунтов за 22-летнего шведа, а после отказа вернулся с увеличенной до 50 млн. фунтов суммой.



Улучшенное предложение тоже было отвергнуто. Этим владелец "Форест Евангелос Маринакис продемонстрировал амбиции своего клуба, вдобавок у "лесников" просто не оставалось времени, чтобы найти замену Эланге.



Добавим, "Форест" лишь год назад приобрел Элангу у "Манчестер Юнайтед", заплатив за Энтони 15 млн. фунтов.