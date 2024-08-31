"Сити" победил "Вест Хэм" благодаря хет-трику Холанда

Второй подряд хет-трик Эрлинга Холанда в Премьер-Лиге обеспечил "Манчестер Сити" победу в гостях у "Вест Хэма" со счетом 1:3.

В стартовом составе "молотобойцев" впервые оказался новичок Аарон Ван-Биссака. Эдсон Альварес также появился с первых минут.



Единственным изменением в старте "горожан" стало появление Джека Гилиша вместо Савиньо.



Хозяева весьма дерзко начали матч и сразу же создали два момента у чужих ворот, но Мичейлу Антонио поразить ворота с близкого расстояния помешал защитник, а дальний удар Джаррода Боуэна был отражен голипером.



Гости впервые ответили на шестой минуте, когда Эрлинг Холанд совершенно без помех бил головой с границы вратарской площади — выше!



Свой второй момент Холанд не упустил. На 10-й минуте Бернарду Силва обокрал Лукаса Пакету и сразу же запустил в прорыв по центру Эрлинга, который хладнокровно отправил мяч в нижний угол ворот — 0:1.



"Вест Хэм" растерялся после забитого гола и оказался прижат к своим воротам. "Сити" отчаянно давил, и однажды только штанга помешала Кевину Де Брюйне удвоить счет.



На 19-й минуте "молотобойцам" впервые за долгое время удалась вылазка на чужую половину поля. Ничего не предвещало беды для "горожан", но после прострела Боуэна вдоль ворот Рубен Диаш совершил автогол, хотя рядом никого из соперников не было — 1:1.



Гости не стали унывать и уже на 30-й минуте снова вышли вперед. Холанд получил передачу в штрафной от Рико Льюиса, на резкой смене курса убрал защитника и мощно пробил под перекладину — 1:2.



В остатке первого тайма "Сити" продолжал практиковаться в ударах, тогда "Вест Хэм" лишь огрызнулся неточным выстрелом Мохаммеда Кудуса.



В начале второго тайма хозяева провели быструю контратаку, и Кудус ударом с острого угла сотряс ближнюю штангу.



Момент Кудуса воодушевил "молотобойцев", которые стали атаковать большими силами и даже лишили соперника мяча.



Хозяева стойко выдерживали давление соперника, а когда тот слегка выдохся ближе к концовке, результативно ужалили. На 84-й минуте появившийся на замену Матеуш Нунеш из центрального круга отправил в прорыв Холанда, тот выскочил один на один и пробил над плечом голкипера — 1:3.



На этом все стало ясно. Уже на исходе компенсированного времени мог отличиться Крисенсио Саммервилл, но голкипер "горожан" Эдерсон перевел его удар в штангу.



Во втором тайме "Вест Хэм" переигрывал своего титулованного соперника и был очень близок к тому, чтобы сравнять счет, однако более высокий класс "Сити" — и лично Холанда — сделал разницу.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче