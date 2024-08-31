Видич: "Продажа Мактоминея — ошибка"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич раскритиковал "красных дьяволов" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".

Накануне "Наполи" подтвердил покупку Мактоминея у "Юнайтед" за 25.7 млн. фунтов. В лице Скотта "дьяволы" отпустили своего воспитанника, которых с малых лет находился в системе клуба.



Продажа Мактоминея позволила "Юнайтед" пригласить Мануэля Угарте из ПСЖ, однако Видич не может сказать, что главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг поступил умно.



"Мое мнение таково, что "Манчестер Юнайтед" совершил ошибку, продав Скотта Мактоминея. Сегодня сложно заменить игрока вроде него. Конте — умный человек", — написал Видич в социальных сетях.