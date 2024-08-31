Артета изумлен удалением Райса против "Брайтона"

Деклан Райс Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое крайнее удивление удаление полузащитника Деклана Райса в матче против "Брайтона".

В субботу "Арсенал" впервые потерял очки в этом сезоне Премьер-Лиги, сыграв с "Брайтоном" вничью 1:1. Почти весь второй тайм "канониры" действовали вдесятером из-за удаления Райса.

Райс получил вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру. Но Артета считает, что рефери Крис Кавана тогда должен был наказать игроков "Брайтона" за похожие провинности и удалить Йоэла Велтмана, который ударил Деклана по ноге.

"Я был изумлен. Изумлен, изумлен, изумлен — из-за того, насколько непоследовательными могут быть судейские решения".

"В первом тайме было два инцидента, и ничего не последовало. Затем, на некритичном участке поля, мяч попадает в Деклана, он оборачивается, он не видит приближающегося игрока, и он касается мяча".

"По букве закона рефери может принять такое решение, но по этой же букве закона его следующим решением должна быть еще одна красная карточка, и мы бы играли 10 на 10. Это изумляет меня. На этом уровне это удивительно", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Брайтон, Премьер-Лига, Райс

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. pleomax04 31.08.2024 20:32 # pleomax04
    Самое дблное удаление за всю историю футбола. Футбол развивается, судьи деградируют.

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  2. ray-black 31.08.2024 20:31 # ray-black
    Ой ну конечно. Рафик ни в чем не уинауат

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  3. osnovnoy2005 31.08.2024 20:29 # osnovnoy2005
    Если бы райс не отбросил мяч, не получил бы по ногам.

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  4. sobchak-ynwa 31.08.2024 20:21 # sobchak-ynwa
    Это 100% удаление. Че этот физрук ноет хз

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  5. jabajaba 31.08.2024 20:13 # jabajaba
    артетич взял на ротан, как кацапы берут у чебуреков

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  6. jjflash68 31.08.2024 20:13 # jjflash68
    Еблана Кавана против Еблана Райса.

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  7. takernotagiver 31.08.2024 20:06 # takernotagiver
    Какое же позорное судейство

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