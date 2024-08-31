Артета изумлен удалением Райса против "Брайтона"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое крайнее удивление удаление полузащитника Деклана Райса в матче против "Брайтона".

В субботу "Арсенал" впервые потерял очки в этом сезоне Премьер-Лиги, сыграв с "Брайтоном" вничью 1:1. Почти весь второй тайм "канониры" действовали вдесятером из-за удаления Райса.



Райс получил вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру. Но Артета считает, что рефери Крис Кавана тогда должен был наказать игроков "Брайтона" за похожие провинности и удалить Йоэла Велтмана, который ударил Деклана по ноге.



"Я был изумлен. Изумлен, изумлен, изумлен — из-за того, насколько непоследовательными могут быть судейские решения".



"В первом тайме было два инцидента, и ничего не последовало. Затем, на некритичном участке поля, мяч попадает в Деклана, он оборачивается, он не видит приближающегося игрока, и он касается мяча".



"По букве закона рефери может принять такое решение, но по этой же букве закона его следующим решением должна быть еще одна красная карточка, и мы бы играли 10 на 10. Это изумляет меня. На этом уровне это удивительно", — цитирует Артету Sky Sports.



