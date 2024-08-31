Эду признал, что трансфер Стерлинга был незапланированным

Спортивный директор "Арсенала" Эду признал, что трансфер вингера Рахима Стерлинга был незапланированным.

В заключительный день летнего трансферного окна "Арсенал" пригласил 29-летнего Стерлинга из "Челси" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.



По словам Эду, "Арсенал" просто воспользовался возникшей на трансферном рынке возможностью, потому что изначально Стерлинга не было в планах "канониров".



"Ну, если быть честным, мы по-настоящему никогда не планировали приглашать его, когда начинали трансферное окно. В силу различных причин".



"Но мы всегда говорили каждому, что вы должны быть готовы к любому сценарию. И когда эта возможность предоставилась мне, я оценил наш состав, я оценил его игру и, конечно, поговорил с Микелем (Артетой). Я поговорил с Тимом (Льюисом), нашим вице-президентом, чтобы убедиться, будет ли этот шаг комфортен для каждого, и оказалось, что это имеет большой смысл".



"Да, пригласить игрока вроде него имело большой смысл, потому что я вполне уверен, что он многое добавит команде. Он обладает опытом, он лучше любого знает эту лигу, он много раз играл в Лиге Чемпионов. Также он несколько раз выигрывал Премьер-Лигу, поэтому я думаю, он может многое добавить нашей команде, и я очень счастлив видеть его здесь", — цитирует Эду Daily Mirror.