Курт Зума уехал в Саудовскую Аравию
"Вест Хэм" отправил своего защитника Курта Зума в клуб "Аль-Оруба" из Саудовской Аравии.
Ранее в августе "Вест Хэм" не смог продать Зума в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, потому что 29-летний француз провалил медобследование.
В итоге Зума все же покинул "Вест Хэм", но отправился лишь в аренду. Теперь Курт будет выступать за "Аль-Орубу".
Зума сыграл 103 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 миллионов фунтов в 2021 году, выиграв Лигу Конференций в 2023. Курт был капитаном "молотобойцев" в прошлом сезоне, но для нового главного тренера Хулена Лопетеги оказался лишним.
31.08.2024 18:00
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Арабы, прячьте котов и кошек!!
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