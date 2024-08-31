Курт Зума уехал в Саудовскую Аравию

"Вест Хэм" отправил своего защитника Курта Зума в клуб "Аль-Оруба" из Саудовской Аравии.

Ранее в августе "Вест Хэм" не смог продать Зума в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, потому что 29-летний француз провалил медобследование.



В итоге Зума все же покинул "Вест Хэм", но отправился лишь в аренду. Теперь Курт будет выступать за "Аль-Орубу".



Зума сыграл 103 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 миллионов фунтов в 2021 году, выиграв Лигу Конференций в 2023. Курт был капитаном "молотобойцев" в прошлом сезоне, но для нового главного тренера Хулена Лопетеги оказался лишним.