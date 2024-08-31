Премьер-Лига и ФИФА помешали "Челси" продать Вашингтона в свой дочерний клуб

"Челси" отказался от продажи нападающего Дейвида Вашингтона во французский "Страсбур" после вмешательства Премьер-Лиги и ФИФА.

На исходе летнего трансферного окна "Челси" согласовал переход Вашингтона в "Страсбур" за 24 миллиона евро (20.2 млн. фунтов), включая бонусы. Дейвид уже собирался на медобследование в Лондоне, чтобы затем отправиться во Францию.



19-летний бразилец, сыгравший только три матча за "Челси" после своего перехода из "Сантоса" год назад, стал бы рекордным приобретением в истории "Страсбура".



Однако нюанс в том, что у "Челси" и "Страсбура" общие владельцы в лице компании BlueCo, и такого рода перекладывание денег из одного кармана в другой возмутило футбольных чиновников.



После того, как Премьер-Лига и ФИФА выразили свою обеспокоенность, "Челси" отказался от продажи Вашингтона, сообщает ESPN. Теперь Дейвид задержится на "Стэмфорд Бридж" минимум до января 2025.



Правда, ранее этим летом "Челси" продал Диегу Морейру в "Страсбур" за 9 млн. евро (7.6 млн. фунтов). Сейчас этот трансфер расследуется Премьер-Лигой и ФИФА.