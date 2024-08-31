"Арсенал" и "Брайтон" поделили очки
"Арсенал" понес свою первую потерю очков в новом сезоне Премьер-Лиги, вдесятером сыграв против "Брайтона" вничью 1:1.
После своего яркого выхода на замену против "Астон Виллы" Леандро Троссард был включен в стартовый состав "канониров", заменив Габриэля Мартинелли.
У "чаек" произошла смена вратаря — вместо Джейсона Стила появился Барт Вербрюгген. Проданного в "Наполи" Билли Гилмора заменил Карлос Балеба.
"Арсенал" довольно быстро завладел инициативой и пару раз напряг Вербрюггена, но затем в матче случилась пауза, связанная с вынужденной заменой Джеймса Милнера, а вскоре медицинская помощь потребовалась и Мартину Эдегору, который смог остаться на поле.
Эта пауза пошла на пользу гостям, которые смогли наладить контроль над мячом. Атакующая игра у хозяев заглохла, но это не помешало им открыть счет на 38-й минуте. Оставив в дураках двух защитников соперника, Букайо Сака отправил в прорыв по центру Кая Хаверца, а тот технично перебросил мяч через голкипера — 1:0.
Второй тайм начался с того, что "Арсенал" остался вдесятером. В крайне спорной ситуации Деклан Райс получил вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.
Получив численное преимущество, "Брайтон" принялся доминировать и уже на 58-й минуте сравнял счет. Давид Райя отразил удар вышедшего один на один Янкубы Минте, но оказался бессилен перед добиванием Жоао Педро — 1:1.
Сравняв счет, "чайки"продолжили владеть инициативой. "Канониры" пытались искать возможности для контратак, и на 75-й минуте только Вербрюгген спас свою команду, ногой отразив удар ворвавшегося в штрафную Хаверца. Спустя две минуты Барт совершил еще один сейв, не позволив отличиться Сака.
Этими двумя выпадами "Арсенал" и ограничился, предпочтя синицу в руке. "Брайтон" напирал в концовке, но вырвать победу не смог.
Удивительное удаление Райса стало переломным моментом матча, который до того складывался благоприятно для "Арсенала". "Брайтон" легко сравнял счет и был настойчивее, но все-таки был вынужден поделить очки.
"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче
31.08.2024 16:30
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Последние комментарии:
Арс без скамейки, расписание до декабря просто зубодробительное включая кубки и ЛЧ, а на подмене какие-то НПС + старые калеки типа Жоржа и Зины.
Очередной безтрофейный сезон загружается, и виноват в этом Эду + руководство. Отпустили 4 скамеечника, купили 3 скамеечника и резервного вратаря (чтоблять?), не купили нормального нападающего - и это окно "усиления"?
(ответить)
Кавана тот самый чмырь в школе, который пишет доносы на одноклассников как крыса.
Удар в створ от Вайта и руку защитника Брайтона даже не смотрели, хотя там пенка минимум 50/50, я в ахyе.
(ответить)
хахаха апсосал
всуда сасал номер 1
хахахахахахахахаахха
(ответить)
Райс на жёлтой, нех пыжить.
в следующий раз не будет дёргать удачу за хвост.
(ответить)
Всё справедливо! Отбросил мяч ....получи!
(ответить)
едрить гунерастов припекло
(ответить)
а вообще прикол, насколько выросла планка, потеряв сейчас два очка, то как будто бы уже съезжаешь на обочину в чемпионской гонке.
(ответить)
судья конечно клоун, не уровня АПЛ. полностью убил игру тупыми желтыми. то дает ломать, то тупо удаляет за херню. просто поражает иной раз их уровень компетенций.
(ответить)
1 Брайтон 3 7
2 Арсенал 3 7
(ответить)
Брайтон хорошо играл...
(ответить)
Всегда не нравилось судейство Каваны
(ответить)
Штрафной или свободный удар из-за пределов штрафной площади выполняется любым игроком команды с места, где произошло нарушение Правил (или же, в зависимости от вида нарушения, с места, где находился мяч в момент остановки игры). Все игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не менее чем 9,15 м от мяча до тех пор, пока мяч не вошёл в игру. Мяч считается в игре, когда по нему нанесён удар и он находится в движении.
то есть Райс еще даже отойти не успел физически)) и чел куярит по катящемуся мячу))
ладно, такие матчи бывают,уе6ан на судье не свистит руку в штрафной, не дает желтую за прямую ногу на Эдегоре, не дает желтую за локоть в лицо Сака и тд, тут как бы все понятно. потом принесут извенения и типа все норм))
(ответить)
В сентябре Челси купит Хюрцелера за 50 млн.
(ответить)
Ветка нытья фанатов Арсенала
Удаление правильно не хуй мяч откидывать и мешать пробитию свободного
(ответить)
Вот когда Арсенал рано играет , всегда какая-нибудь залупа происходит
(ответить)
Леол, нормас обоссали заднеприводных)))
(ответить)
Дол6ае6 на магальяеше подзае6ывает каждый матч, иногда делает куйню полную, спокойно мог срубить с мячом чела, но зачем-то решил побадатсья корпусом. тупарез.
ну и ненужные желтые в первом тайме, абсолютно ненужная у Райса.
(ответить)
Болельщики Арсенала усердно делают вид, что впервые слышат о желтой карточки за одкидку мяча.
(ответить)
можно пенять на судью, но ггшки наиграли на ничью и большего и не заслуживали, брайтон молодцы
(ответить)
Арсенал решил не играть на нервах своих болельщиков и не доводить их до суицида третий сезон подряд, удалившись из чемпионской гонки в самом начале.
p.s. Виталя стыдливо удалил мою цитату из своего профиля, где я высмеивал его горе-прогнозизство, но невлом и перекопировать сюда.
15.02.2024 08:47 #
takernotagiver
В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.
Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1
Всё, что прогнозирует виталик - происходит в точности наоборот. Думайте.
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