"Арсенал" и "Брайтон" поделили очки

"Арсенал" понес свою первую потерю очков в новом сезоне Премьер-Лиги, вдесятером сыграв против "Брайтона" вничью 1:1.

После своего яркого выхода на замену против "Астон Виллы" Леандро Троссард был включен в стартовый состав "канониров", заменив Габриэля Мартинелли.



У "чаек" произошла смена вратаря — вместо Джейсона Стила появился Барт Вербрюгген. Проданного в "Наполи" Билли Гилмора заменил Карлос Балеба.



"Арсенал" довольно быстро завладел инициативой и пару раз напряг Вербрюггена, но затем в матче случилась пауза, связанная с вынужденной заменой Джеймса Милнера, а вскоре медицинская помощь потребовалась и Мартину Эдегору, который смог остаться на поле.



Эта пауза пошла на пользу гостям, которые смогли наладить контроль над мячом. Атакующая игра у хозяев заглохла, но это не помешало им открыть счет на 38-й минуте. Оставив в дураках двух защитников соперника, Букайо Сака отправил в прорыв по центру Кая Хаверца, а тот технично перебросил мяч через голкипера — 1:0.



Второй тайм начался с того, что "Арсенал" остался вдесятером. В крайне спорной ситуации Деклан Райс получил вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.



Получив численное преимущество, "Брайтон" принялся доминировать и уже на 58-й минуте сравнял счет. Давид Райя отразил удар вышедшего один на один Янкубы Минте, но оказался бессилен перед добиванием Жоао Педро — 1:1.



Сравняв счет, "чайки"продолжили владеть инициативой. "Канониры" пытались искать возможности для контратак, и на 75-й минуте только Вербрюгген спас свою команду, ногой отразив удар ворвавшегося в штрафную Хаверца. Спустя две минуты Барт совершил еще один сейв, не позволив отличиться Сака.



Этими двумя выпадами "Арсенал" и ограничился, предпочтя синицу в руке. "Брайтон" напирал в концовке, но вырвать победу не смог.



Удивительное удаление Райса стало переломным моментом матча, который до того складывался благоприятно для "Арсенала". "Брайтон" легко сравнял счет и был настойчивее, но все-таки был вынужден поделить очки.



"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче