"Арсенал" и "Брайтон" поделили очки

Жоао Педро "Арсенал" понес свою первую потерю очков в новом сезоне Премьер-Лиги, вдесятером сыграв против "Брайтона" вничью 1:1.

После своего яркого выхода на замену против "Астон Виллы" Леандро Троссард был включен в стартовый состав "канониров", заменив Габриэля Мартинелли.

У "чаек" произошла смена вратаря — вместо Джейсона Стила появился Барт Вербрюгген. Проданного в "Наполи" Билли Гилмора заменил Карлос Балеба.

"Арсенал" довольно быстро завладел инициативой и пару раз напряг Вербрюггена, но затем в матче случилась пауза, связанная с вынужденной заменой Джеймса Милнера, а вскоре медицинская помощь потребовалась и Мартину Эдегору, который смог остаться на поле.

Эта пауза пошла на пользу гостям, которые смогли наладить контроль над мячом. Атакующая игра у хозяев заглохла, но это не помешало им открыть счет на 38-й минуте. Оставив в дураках двух защитников соперника, Букайо Сака отправил в прорыв по центру Кая Хаверца, а тот технично перебросил мяч через голкипера — 1:0.

Второй тайм начался с того, что "Арсенал" остался вдесятером. В крайне спорной ситуации Деклан Райс получил вторую желтую карточку за то, что помешал сопернику быстро ввести мяч в игру.

Получив численное преимущество, "Брайтон" принялся доминировать и уже на 58-й минуте сравнял счет. Давид Райя отразил удар вышедшего один на один Янкубы Минте, но оказался бессилен перед добиванием Жоао Педро — 1:1.

Сравняв счет, "чайки"продолжили владеть инициативой. "Канониры" пытались искать возможности для контратак, и на 75-й минуте только Вербрюгген спас свою команду, ногой отразив удар ворвавшегося в штрафную Хаверца. Спустя две минуты Барт совершил еще один сейв, не позволив отличиться Сака.

Этими двумя выпадами "Арсенал" и ограничился, предпочтя синицу в руке. "Брайтон" напирал в концовке, но вырвать победу не смог.

Удивительное удаление Райса стало переломным моментом матча, который до того складывался благоприятно для "Арсенала". "Брайтон" легко сравнял счет и был настойчивее, но все-таки был вынужден поделить очки.

"Арсенал" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 16:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 31.08.2024 17:17 # imf-tau
    Арс без скамейки, расписание до декабря просто зубодробительное включая кубки и ЛЧ, а на подмене какие-то НПС + старые калеки типа Жоржа и Зины.

    Очередной безтрофейный сезон загружается, и виноват в этом Эду + руководство. Отпустили 4 скамеечника, купили 3 скамеечника и резервного вратаря (чтоблять?), не купили нормального нападающего - и это окно "усиления"?

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  2. easports 31.08.2024 17:13 # easports
    Кавана тот самый чмырь в школе, который пишет доносы на одноклассников как крыса.

    Удар в створ от Вайта и руку защитника Брайтона даже не смотрели, хотя там пенка минимум 50/50, я в ахyе.

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  3. deman82 31.08.2024 17:13 # deman82
    хахаха апсосал
    всуда сасал номер 1
    хахахахахахахахаахха

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  4. superperez101 31.08.2024 17:12 # superperez101
    Райс на жёлтой, нех пыжить.
    в следующий раз не будет дёргать удачу за хвост.

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  5. osnovnoy2005 31.08.2024 17:10 # osnovnoy2005
    Всё справедливо! Отбросил мяч ....получи!

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  6. superperez101 31.08.2024 17:10 # superperez101
    едрить гунерастов припекло

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  7. easports 31.08.2024 17:04 # easports
    а вообще прикол, насколько выросла планка, потеряв сейчас два очка, то как будто бы уже съезжаешь на обочину в чемпионской гонке.

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  8. easports 31.08.2024 17:01 # easports
    судья конечно клоун, не уровня АПЛ. полностью убил игру тупыми желтыми. то дает ломать, то тупо удаляет за херню. просто поражает иной раз их уровень компетенций.

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  9. ganinilyha 31.08.2024 16:45 # ganinilyha
    1 Брайтон 3 7
    2 Арсенал 3 7

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  10. live-juve 31.08.2024 16:45 # live-juve
    Брайтон хорошо играл...

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  11. jawen 31.08.2024 16:43 # jawen
    Всегда не нравилось судейство Каваны

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  12. wengerrrro 31.08.2024 16:42 # wengerrrro
    Штрафной или свободный удар из-за пределов штрафной площади выполняется любым игроком команды с места, где произошло нарушение Правил (или же, в зависимости от вида нарушения, с места, где находился мяч в момент остановки игры). Все игроки противоположной команды должны находиться на расстоянии не менее чем 9,15 м от мяча до тех пор, пока мяч не вошёл в игру. Мяч считается в игре, когда по нему нанесён удар и он находится в движении.

    то есть Райс еще даже отойти не успел физически)) и чел куярит по катящемуся мячу))
    ладно, такие матчи бывают,уе6ан на судье не свистит руку в штрафной, не дает желтую за прямую ногу на Эдегоре, не дает желтую за локоть в лицо Сака и тд, тут как бы все понятно. потом принесут извенения и типа все норм))

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  13. brown-ale 31.08.2024 16:40 # brown-ale
    В сентябре Челси купит Хюрцелера за 50 млн.

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  14. felix-the-cat 31.08.2024 16:40 # felix-the-cat
    Ветка нытья фанатов Арсенала

    Удаление правильно не хуй мяч откидывать и мешать пробитию свободного

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  15. booker 31.08.2024 16:39 # booker
    Вот когда Арсенал рано играет , всегда какая-нибудь залупа происходит

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  16. chelsea88 31.08.2024 16:38 # chelsea88
    Леол, нормас обоссали заднеприводных)))

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  17. wengerrrro 31.08.2024 16:38 # wengerrrro
    Дол6ае6 на магальяеше подзае6ывает каждый матч, иногда делает куйню полную, спокойно мог срубить с мячом чела, но зачем-то решил побадатсья корпусом. тупарез.
    ну и ненужные желтые в первом тайме, абсолютно ненужная у Райса.

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  18. burnley 31.08.2024 16:36 # burnley
    Болельщики Арсенала усердно делают вид, что впервые слышат о желтой карточки за одкидку мяча.

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  19. uyga 31.08.2024 16:36 # uyga
    можно пенять на судью, но ггшки наиграли на ничью и большего и не заслуживали, брайтон молодцы

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  20. hachidlo 31.08.2024 16:35 # hachidlo
    Арсенал решил не играть на нервах своих болельщиков и не доводить их до суицида третий сезон подряд, удалившись из чемпионской гонки в самом начале.

    p.s. Виталя стыдливо удалил мою цитату из своего профиля, где я высмеивал его горе-прогнозизство, но невлом и перекопировать сюда.
    15.02.2024 08:47 #
    takernotagiver

    В АПЛ жду доминацию трёх испанских тренеров - Гвардиолы, Артеты и Алонсо.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105838/?c=1

    Всё, что прогнозирует виталик - происходит в точности наоборот. Думайте.

    (ответить)

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