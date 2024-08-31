Артета хочет помочь Стерлингу вернуться в лучшую форму

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет помочь Рахиму Стерлингу вернуть ту форму, которую английский вингер демонстрировал в "Манчестер Сити".

Свою летнюю трансферную кампанию "Арсенал" завершил сделкой с "Челси" по аренде Стерлинга.



Несмотря на то, что Стерлинг не блистал в прошлом сезоне, Артета хорошо помнит, какой футбол может демонстрировать Рахим, когда имеет поддержку партнеров по команде.



"Мы очень довольны своими трансферами, и теперь мы сосредоточимся на матче. Мы знаем его качества, и это большой шаг для нас, потому что мы пригласили игрока с талантом топ-уровня и обилием опыта, который, надеюсь, позитивным образом повлияет на команду".



"Он обладал хорошими показателями в "Сити", потому что играл у отличного тренера (Хосепа Гвардиолы) и вместе с отличными игроками, которые делали так много для него. Если ты будешь делать это, он будет забивать голы и создавать так много проблем для соперника. Это мы и должны постараться делать для него как команда", — сообщил Артета TNT Sports перед началом матча против "Брайтона".