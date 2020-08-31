Гвардиола признал, что "Сити" рискнул, не заменив Альвареса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что его клуб пошел на риск, не сумев обзавестись заменой для нападающего Хулиана Альвареса.

Этим летом "Сити" продал Альвареса в "Атлетико" за 82 миллиона фунтов. При этом другого нападающего "горожане" не пригласили, ограничившись возвращением Илкая Гюндогага, покупкой Савиньо и внедрением в первую команду Джеймса Макати.



Гвардиола признает, что может за это поплатиться в случае травм, потому что у "Сити" нет равноценной замены Эрлингу Холанду впереди.



"Я доволен своим подбором игроков. Мы не ожидали, что Хулиан уйдет, хотя он давно вел переговоры с другими клубами и своим агентом, поэтому это могло случиться, и в конце концов это случилось".



"Мы видели, что мы имеем, и если у нас будет много травм, это станет проблемой. Но через несколько месяцев вернется Оскар Бобб, Фил (Фоден) может сыграть на этой позиции, Макати может сыграть на этой позиции, Гюндоган может сыграть на этой позиции, Бернарду (Силва)..."



"Они являются отличными от Эрлинга игроками. Возможно, это ошибка — я не знаю. Но мне не нравится надолго оставлять игроков без игрового времени. Когда каждый имеет шансы участвовать в игре, игра команды всегда лучше".



"Я знаю этот коллектив и знаю, насколько они серьезны и профессиональны в своей самоотдаче каждый день. Мы были вполне уверены, что лучше подождать (с приобретением другого нападающего)", — цитирует Гвардиолу The Independent.