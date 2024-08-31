Стерлинг отказался от зарплаты в 650,000 фунтов в неделю ради перехода в "Арсенал"

Вингер Рахим Стерлинг отклонил роскошное предложение из Саудовской Аравии ради перехода в "Арсенал".

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Арсеналу" все же удалось согласовать условия аренды 29-летнего Стерлинга до конца сезона 2024/25.



Таким образом, Стерлинг воссоединился с главным тренером "Арсенала" Микелем Артетой, которого он помнит как ассистента Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".



По информации Daily Mirror, всего за пару дней до начала переговоров между "Арсеналом" и "Челси" Стерлингу поступило крайне заманчиво в финансовом отношении предложение из Саудовской Аравии.



Саудиты были готовы увеличить зарплату Стерлинга вдвое — до 650,000 фунтов в неделю. Однако спортивные амбиции, включая желание попасть на ЧМ-2026, заставили Рахима ответить отказом.