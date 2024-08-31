Трево Чалоба арендован "Пэлас"

"Кристал Пэлас" подтвердил переход защитника "Челси" Трево Чалобы на правах аренды до конца сезона.

Прошлый сезон Чалоба завершал твердым игроком стартового состава "Челси", однако новый главный тренер "синих" Энцо Мареска сразу показал, что Трево ему не нужен.



Чалоба не поехал с "Челси" в предсезонное турне по Соединенным Штатам и был вынужден тренироваться отдельно от первой команды все лето.



Перед самым закрытием летнего трансферного окна Чалобе все же удалось оформить переход в "Пэлас", что и было официально подтверждено в субботу утром.



Арендное соглашение по 25-летнему англичанину не предусматривает опции или обязательства по выкупу.