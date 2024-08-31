Каррагер считает, что Палмер может уйти в МЮ через год

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что вингер "Челси" Коул Палмер может стать игроком "Манчестер Юнайтед" уже в следующем году.

Палмер блестяще отыграл свой дебютный сезон за "Челси" после перехода из "Манчестер Сити", признанием чего стала врученная ему на днях награда молодому Игроку Году по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



Однако в целом "Челси" весьма печально провел сезон 2023/24, и Каррагер чувствует, что еще одна неудачная для "синих" кампания может подтолкнуть 22-летнего англичанина к уходу.



"Мне только что пришла одна мысль в голову. Если "Челси" проведет очередной плохой сезон, мы пораньше начнем говорить о том, что у "Манчестер Юнайтед" есть реальная проблема на этом правом фланге".



"Он (Палмер) является большим фанатом "Манчестер Юнайтед", не так ли? Почему бы "Юнайтед" не обратиться через 12 месяцев, если дела "Челси" будут идти неважно?"



"Знаете, я думаю, это может случиться. Да, Коул Палмер может перейти в "Манчестер Юнайтед", — цитирует Каррагера talkSPORT.