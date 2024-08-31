3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 31 августа, семью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" может впервые с легендарного сезона 2003/04 оформить девять побед кряду в Премьер-Лиге. "Брайтон" не выиграл ни одного из семи выездов в Лондон в прошлой кампании (3 ничьи, 4 поражения). "Канониры" одержали три победы в четырех последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге.



Новичок "Арсенала" Микель Мерино пропустит несколько недель с травмой плеча.



Новичок "Брайтона" Мэтт О'Райли перенес операцию на лодыжке, которую он травмировал в своем дебюте за клуб. Ферди Кадиоглу готов впервые сыграть за свой новый клуб. Матс Виффер и Эван Фергюсон под вопросом.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



В двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" нанес 16 ударов в створ и 37 всего — больше всех в дивизионе. "Вулверхэмптон" проиграл все пять последних поединков чемпионата. "Лесники" могут похвастать только одной победой в 11 последних встречах с "волками" в чемпионате — 0:2 на "Молинью" в январе 2018.



Получивший перелом лодыжки полузащитник "Форест" Данило был успешно прооперирован. Райан Йетс приболел и находится под вопросом.



Вингеру "Вулверхэмптона" Бубакару Траоре предстоит операция на колене. Нелсон Семеду возвращается после трехматчевой дисквалификации.



ЛЕСТЕР — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Лестер" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 25 последних матчах Премьер-Лиги. "Астон Вилла" выиграла только один из восьми последних поединков во всех соревнованиях — 1:2 в гостях у "Вест Хэма" в первом туре. "Вилланы" ни разу не уступили в трех последних выездах к "лисам" (2 победы, 1 ничья).



В лазарете "Лестера" остаются Якуб Столарчик и Патсон Дака.



Защитник "Виллы" Мэтти Кэш пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра. По-прежнему лечатся Тайрон Мингс и Бубакар Камара.



ИПСВИЧ — ФУЛХЭМ 17:00



Над "Ипсвичем" нависла угроза впервые с 2006/07 оформить три поражения кряду в чемпионате на старте сезона. В трех выездных матчах "Фулхэма" против новичков Премьер-Лиги в прошлом сезоне было забито 16 голов. "Дачники" могут одержать свою седьмую подряд победу над "трактористами" с учетом всех соревнований.



Полузащитник Калвин Филлипс надеется, наконец, дебютировать за "Ипсвич", пропустив выезд к "Манчестер Сити" в прошлый уикенд из-за условий своей аренды. Джордж Херст и Натан Бродхед остаются в лазарете.



На кадровом фронте у "Фулхэма" без изменений.



ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 17:00



В качестве главного "Эвертона" Шон Дайч всухую проиграл все пять своих матчей, выпавших на август. Со старта прошлого сезона Премьер-Лиги "Борнмут" совершил 535 фолов — больше всех в дивизионе. "Ириски" выиграли шесть из семи домашних матчей против "вишенок" в Премьер-Лиге (1 поражение).



Из лазарета "Эвертона" вернулись Шеймус Коулмен и Джеймс Гарнер, сыграв против "Донкастера" в Кубке Лиги посреди недели. Эшли Янг снова доступен после дисквалификации. Джарраду Брантуэйту, Натану Паттерсону и Юссефу Шермити нужно больше времени.



В воротах у "Борнмута" должен дебютировать арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага. Макс Ааронс оправился после болезни. Энес Унал вернется после международного перерыва.



БРЕНТФОРД — САУТГЕМПТОН 17:00



"Брентфорд" выиграл все семь последних домашних матчей против новичков дивизиона, забивая минимум два гола каждый раз. "Саутгемптон" одержал только одну победу в восьми последних выездах в Лондон в Премьер-Лиге — 0:1 против "Челси" в феврале 2023. "Пчелы" выиграли все три последние встречи со "святыми" в высшем дивизионе, ни разу не пропустив.



Защитник "Брентфорда" Аарон Хики целиком пропустит этот сезон из-за рецидива травмы задней поверхности бедра. Рико Генри, пропустивший почти год, близок к выздоровлению.



В воротах у "Саутгемптона" должен расположиться купленный у "Арсенала" Аарон Рамсдейл. Адам Лаллана может впервые сыграть после возвращения в клуб. Камалдин Сулемана снова в строю.



ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" пропускал в каждом из 19 последних матчей Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" одержал 11 побед кряду в чемпионате — каждую с разницей минимум в два гола. "Молотобойцы" не выиграли ни одной из 17 последних встреч с "горожанами" в высшем дивизионе.



Защитник Аарон Рамсдейл угодил в лазарет "Вест Хэма", получив травму задней поверхности бедра на разминке перед матчем Кубка Лиги против "Борнмута" в среду.



Полузащитник "Сити" Фил Фоден все еще болеет. Впервые в сезоне может сыграть Родри. Оскар Бобб будет отсутствовать до декабря.