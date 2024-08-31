3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Букайо Сака против Брайтона В субботу, 31 августа, семью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — БРАЙТОН 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Арсенал" может впервые с легендарного сезона 2003/04 оформить девять побед кряду в Премьер-Лиге. "Брайтон" не выиграл ни одного из семи выездов в Лондон в прошлой кампании (3 ничьи, 4 поражения). "Канониры" одержали три победы в четырех последних встречах с "чайками" в Премьер-Лиге.

Новичок "Арсенала" Микель Мерино пропустит несколько недель с травмой плеча.

Новичок "Брайтона" Мэтт О'Райли перенес операцию на лодыжке, которую он травмировал в своем дебюте за клуб. Ферди Кадиоглу готов впервые сыграть за свой новый клуб. Матс Виффер и Эван Фергюсон под вопросом.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00

В двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Ноттингем Форест" нанес 16 ударов в створ и 37 всего — больше всех в дивизионе. "Вулверхэмптон" проиграл все пять последних поединков чемпионата. "Лесники" могут похвастать только одной победой в 11 последних встречах с "волками" в чемпионате — 0:2 на "Молинью" в январе 2018.

Получивший перелом лодыжки полузащитник "Форест" Данило был успешно прооперирован. Райан Йетс приболел и находится под вопросом.

Вингеру "Вулверхэмптона" Бубакару Траоре предстоит операция на колене. Нелсон Семеду возвращается после трехматчевой дисквалификации.

ЛЕСТЕР — АСТОН ВИЛЛА 17:00

"Лестер" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 25 последних матчах Премьер-Лиги. "Астон Вилла" выиграла только один из восьми последних поединков во всех соревнованиях — 1:2 в гостях у "Вест Хэма" в первом туре. "Вилланы" ни разу не уступили в трех последних выездах к "лисам" (2 победы, 1 ничья).

В лазарете "Лестера" остаются Якуб Столарчик и Патсон Дака.

Защитник "Виллы" Мэтти Кэш пропустит месяц с травмой задней поверхности бедра. По-прежнему лечатся Тайрон Мингс и Бубакар Камара.

ИПСВИЧ — ФУЛХЭМ 17:00

Над "Ипсвичем" нависла угроза впервые с 2006/07 оформить три поражения кряду в чемпионате на старте сезона. В трех выездных матчах "Фулхэма" против новичков Премьер-Лиги в прошлом сезоне было забито 16 голов. "Дачники" могут одержать свою седьмую подряд победу над "трактористами" с учетом всех соревнований.

Полузащитник Калвин Филлипс надеется, наконец, дебютировать за "Ипсвич", пропустив выезд к "Манчестер Сити" в прошлый уикенд из-за условий своей аренды. Джордж Херст и Натан Бродхед остаются в лазарете.

На кадровом фронте у "Фулхэма" без изменений.

ЭВЕРТОН — БОРНМУТ 17:00

В качестве главного "Эвертона" Шон Дайч всухую проиграл все пять своих матчей, выпавших на август. Со старта прошлого сезона Премьер-Лиги "Борнмут" совершил 535 фолов — больше всех в дивизионе. "Ириски" выиграли шесть из семи домашних матчей против "вишенок" в Премьер-Лиге (1 поражение).

Из лазарета "Эвертона" вернулись Шеймус Коулмен и Джеймс Гарнер, сыграв против "Донкастера" в Кубке Лиги посреди недели. Эшли Янг снова доступен после дисквалификации. Джарраду Брантуэйту, Натану Паттерсону и Юссефу Шермити нужно больше времени.

В воротах у "Борнмута" должен дебютировать арендованный у "Челси" Кепа Аррисабалага. Макс Ааронс оправился после болезни. Энес Унал вернется после международного перерыва.

БРЕНТФОРД — САУТГЕМПТОН 17:00

"Брентфорд" выиграл все семь последних домашних матчей против новичков дивизиона, забивая минимум два гола каждый раз. "Саутгемптон" одержал только одну победу в восьми последних выездах в Лондон в Премьер-Лиге — 0:1 против "Челси" в феврале 2023. "Пчелы" выиграли все три последние встречи со "святыми" в высшем дивизионе, ни разу не пропустив.

Защитник "Брентфорда" Аарон Хики целиком пропустит этот сезон из-за рецидива травмы задней поверхности бедра. Рико Генри, пропустивший почти год, близок к выздоровлению.

В воротах у "Саутгемптона" должен расположиться купленный у "Арсенала" Аарон Рамсдейл. Адам Лаллана может впервые сыграть после возвращения в клуб. Камалдин Сулемана снова в строю.

ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз

Эрлинг Холанд "Вест Хэм" пропускал в каждом из 19 последних матчей Премьер-Лиги. "Манчестер Сити" одержал 11 побед кряду в чемпионате — каждую с разницей минимум в два гола. "Молотобойцы" не выиграли ни одной из 17 последних встреч с "горожанами" в высшем дивизионе.

Защитник Аарон Рамсдейл угодил в лазарет "Вест Хэма", получив травму задней поверхности бедра на разминке перед матчем Кубка Лиги против "Борнмута" в среду.

Полузащитник "Сити" Фил Фоден все еще болеет. Впервые в сезоне может сыграть Родри. Оскар Бобб будет отсутствовать до декабря.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 31.08.2024 11:45 # gunars
    В воротах у "Саутгемптона" должен расположиться купленный у "Арсенала" Аарон Рамсдейл.


    Еще, сразу за два клуба успеет поиграть, в этом туре))

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  2. gunars 31.08.2024 11:42 # gunars
    Защитник Аарон Рамсдейл угодил в лазарет "Вест Хэма"


    Красава Рамс, из голкипера поднялся в защитника)

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  3. bembo 31.08.2024 11:40 # bembo
    Зимой докупим осю, дожмем за лямов 50)а на следующее лето займемся допродажей раскиданных по аренд спермингов чалоб и иже с ним и усилением защиты!!

    Как же вы будете умолять императоров о пощаде!

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  4. bembo 31.08.2024 11:35 # bembo
    Zapis na &#347;cianie
    Челси
    5 minut temu
    ·
    od Emil Auditore da Firenze
    Детали сделок по Армандо Бройя и Джейдону Санчо:

    У "Челси" будет обязательство выкупа Санчо при завершении сезона выше 14 места в АПЛ. Сумма составит &#163;20 млн + &#163;5 млн в виде бонусов, зависящих от выступлений игрока. Санчо подпишет долгосрочный контракт и в основном будет использоваться на позиции левого вингера.

    У "Эвертона" будет опция выкупа Армандо Бройя за &#163;30 млн, без обязательств. Клуб не будет платить зарплату игрока, пока он отсутствует из-за травмы. Предполагается, что албанец вернется в середине октября.

    [David Ornstein]



    )))))))))

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  5. quavo 31.08.2024 11:28 # quavo
    На самом деле фунтик пздц как арсу пригодится, при рортете новое дыхание поймает сто пудово. Мс слабое то провел, арс пожалуй главный фаворит на бумаге

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  6. chelsea88 31.08.2024 11:23 # chelsea88
    Удачи Брайтону в борьбе с заднеприводным злом.

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  7. ruchinski 31.08.2024 11:07 # ruchinski
    гудибенинг

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  8. bembo 31.08.2024 11:04 # bembo
    Сперминга в основу, будет тащить арс к титулу

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