"Реал Бетис" не удалось арендовать Эриксена и Антони
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение испанского "Реал Бетис" насчет аренды полузащитника Кристиана Эриксена и вингера Антони.
Соответствующее предложение, утверждает Daily Mail, "Юнайтед" получил за считанные часы до закрытия летнего трансферного окна.
"Реал Бетис" надеялся, что после плодотворной трансферной кампании "Юнайтед" будет открыт к идее отпустить Эриксена и Антони в аренду, однако "красные дьяволы" без промедления ответили отказом.
Эриксен еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, тогда как Антони лишь отметился поздним появлением на замену против "Брайтона" в прошлый уикенд, но главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что оба игрока ему еще пригодятся на длинной дистанции.
31.08.2024 10:00
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