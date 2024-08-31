"Реал Бетис" не удалось арендовать Эриксена и Антони

Кристиан Эриксен и Антони "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение испанского "Реал Бетис" насчет аренды полузащитника Кристиана Эриксена и вингера Антони.

Соответствующее предложение, утверждает Daily Mail, "Юнайтед" получил за считанные часы до закрытия летнего трансферного окна.

"Реал Бетис" надеялся, что после плодотворной трансферной кампании "Юнайтед" будет открыт к идее отпустить Эриксена и Антони в аренду, однако "красные дьяволы" без промедления ответили отказом.

Эриксен еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, тогда как Антони лишь отметился поздним появлением на замену против "Брайтона" в прошлый уикенд, но главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что оба игрока ему еще пригодятся на длинной дистанции.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Реал Бетис, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 10:00

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