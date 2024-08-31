"Реал Бетис" не удалось арендовать Эриксена и Антони

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение испанского "Реал Бетис" насчет аренды полузащитника Кристиана Эриксена и вингера Антони.

Соответствующее предложение, утверждает Daily Mail, "Юнайтед" получил за считанные часы до закрытия летнего трансферного окна.



"Реал Бетис" надеялся, что после плодотворной трансферной кампании "Юнайтед" будет открыт к идее отпустить Эриксена и Антони в аренду, однако "красные дьяволы" без промедления ответили отказом.



Эриксен еще не сыграл ни минуты в новом сезоне, тогда как Антони лишь отметился поздним появлением на замену против "Брайтона" в прошлый уикенд, но главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что оба игрока ему еще пригодятся на длинной дистанции.