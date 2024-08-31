"Фулхэм" продал Стэнсфилда в клуб третьего дивизиона за 20 млн. фунтов

"Бирмингем" обновил трансферный рекорд для третьего английского дивизиона, купив нападающего "Фулхэма" Джея Стэнсфилда за прежде немыслимые для Лиги Один деньги.

В заключительный день летнего трансферного окна "Бирмингем" все-таки вернул Стэнсфилда, который отыграл на "Сент-Эндрюс" прошлый сезон на правах аренды, забив 13 голов в 47 матчах.



"Фулхэм" согласился отпустить 21-летнего англичанина только за 15 миллионов фунтов, но за счет бонусов компенсация может вырасти до 20 млн. фунтов.



Дополнительно "Бирмингем" заплатит 100,000 фунтов, если выйдет в Чемпионшип, а также "Фулхэму" полагается доля в 20 процентов от последующей перепродажи игрока.



Таким образом, "Бирмингем" с лихвой перекрыл предыдущий трансферный рекорд Лиги Один — переход Уилла Григга в "Сандерленд" из "Уигана" за 4 млн. фунтов в 2019 году.