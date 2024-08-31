"Вулверхэмптон" подписал Карлуша Форбса

Карлуш Форбс "Вулверхэмптон" завершил свою летнюю трансферную кампанию подписанием вингера голландского "Аякса" Карлуша Форбса на правах аренды.

Арендное соглашение предполагает, что "Вулверхэмптон" автоматически выкупит Форбса за 11.5 млн. фунтов при соблюдении определенных условий — речь идет об относительно небольшом количестве сыгранных матчей, если верить The Athletic.

Форбс провел восемь лет в академии "Манчестер Сити", только прошлым летом присоединившись к "Аяксу". За год в Амстердаме 20-летний португалец сыграл 38 матчей, забив три гола.

"Чтобы восстановить спортивный и финансовый баланс "Аякса", мы решили отпустить Карлуша Форбса в Премьер-Лигу — лигу его мечты. Мы желаем ему удачи", — сообщил технический директор "Аякса" Алекс Кроес.


Метки аренда, Аякс, Вулверхэмптон, трансферы, Форбс

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 08:00

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