"Эвертон" взял Бройю в аренду

Армандо Бройя "Эвертон" объявил о переходе в клуб нападающего "Челси" Армандо Бройи на правах аренды.

Ранее на этой неделе у Бройи сорвался переход в "Ипсвич". Армандо провалил медобследование у "трактористов", потому что все еще восстанавливается после травмы стопы.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ипсвич" вернулся за Бройей, попытавшись пересмотреть условия сделки, однако был обставлен "Эвертоном".

Таким образом, "ириски" арендовали 22-летнего албанца до конца сезона 2024/25, а также получили опцию выкупа за 30 миллионов фунтов.

Перед тем, как Бройя сможет дебютировать за свою новую команду, ему придется долечить свою стопу.

В прошлом сезоне Бройя сыграл 19 матчей за "Челси", прежде чем на вторую половину кампании был отправлен в аренду в "Фулхэм", где с треском провалился.


Метки аренда, Бройя, трансферы, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 07:05

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