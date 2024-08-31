"Эвертон" взял Бройю в аренду

"Эвертон" объявил о переходе в клуб нападающего "Челси" Армандо Бройи на правах аренды.

Ранее на этой неделе у Бройи сорвался переход в "Ипсвич". Армандо провалил медобследование у "трактористов", потому что все еще восстанавливается после травмы стопы.



В заключительный день летнего трансферного окна "Ипсвич" вернулся за Бройей, попытавшись пересмотреть условия сделки, однако был обставлен "Эвертоном".



Таким образом, "ириски" арендовали 22-летнего албанца до конца сезона 2024/25, а также получили опцию выкупа за 30 миллионов фунтов.



Перед тем, как Бройя сможет дебютировать за свою новую команду, ему придется долечить свою стопу.



В прошлом сезоне Бройя сыграл 19 матчей за "Челси", прежде чем на вторую половину кампании был отправлен в аренду в "Фулхэм", где с треском провалился.