"Фулхэм" арендовал Риса Нелсона

"Фулхэм" успел заполучить вингера "Арсенала" Риса Нелсона в аренду до конца сезона 2024/25.



Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Арсенал" заручился услугами Рахима Стерлинга, аренда которого позволила "канонирам" отпустить Нелсона за игровой практикой.



Так Нелсон, способный сыграть на обоих флангах и в качестве оттянутого нападающего, оказался в "Фулхэме", где будет выступать бок с бок с Эмилем Смит-Роу, которого "дачники" купили у "Арсенала" ранее этим летом.



Это будет уже третья аренда для 24-летнего англичанина, который ранее направлялся "Арсеналом" в командировки в "Хоффенхайм" и "Фейеноорд".



Добавим, Нелсон находится в системе "Арсенала" с восьми лет. За первую команду "канониров" Рис сыграл 90 матчей, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.