"Брентфорд" продал Тоуни в "Аль-Ахли" за 40 млн. фунтов
"Брентфорд" объявил о продаже своего нападающего Айвена Тоуни в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии за 40 миллионов фунтов.
Тоуни до последнего ждал предложений от грандов Премьер-Лиги, однако появившиеся в день трансферного дедлайна слухи о намерении "Челси" пригласить Айвена так и не подтвердились.
Не сумев уйти на повышение, Тоуни решил уйти на заработки — 28-летний игрок сборной Англии связал свое будущее с "Аль-Ахли" до 2027 года и получил зарплату в 400,000 фунтов в неделю.
"Брентфорд" изначально настаивал на продаже Тоуни этим летом, потому что у Айвена оставался только один год по контракту.
Тоуни выступал за "Брентфорд" после своего перехода из "Питерборо" в августе 2020. За эти четыре года Айвен забил 72 гола в 141 матче, восемь месяцев проведя вне игры из-за дисквалификации.
Тоуни сыграл ключевую роль в выходе "Брентфорда" в Премьер-Лигу, после чего трижды помогал "пчелам" продлевать прописку в элите.
"Для меня было удовольствием работать с Айвеном на протяжении четырех последних лет. В среднем он забивал более одного гола каждые два матча, что является невероятным показателем. На поле он был великолепным бомбардиром, связующим звеном и лидером. Он подстегивал команду, игроков и себя", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.
31.08.2024 03:00
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Хохлы ответят за это
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Че там по сукинсынси?
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бля ладно, аренда мертвого ленивого стерлинга не самое худшее решение, будет адекватная замена Сака, лучше нельсона
другой вопрос, почему нкетию продали, а ЦН не купили. это пиздец, за 3 месяца не нашли напа, ждем следующего сезона
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ЭЙ ОХРАННИК!
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