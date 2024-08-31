"Брентфорд" продал Тоуни в "Аль-Ахли" за 40 млн. фунтов

Айвен Тоуни "Брентфорд" объявил о продаже своего нападающего Айвена Тоуни в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии за 40 миллионов фунтов.

Тоуни до последнего ждал предложений от грандов Премьер-Лиги, однако появившиеся в день трансферного дедлайна слухи о намерении "Челси" пригласить Айвена так и не подтвердились.

Не сумев уйти на повышение, Тоуни решил уйти на заработки — 28-летний игрок сборной Англии связал свое будущее с "Аль-Ахли" до 2027 года и получил зарплату в 400,000 фунтов в неделю.

"Брентфорд" изначально настаивал на продаже Тоуни этим летом, потому что у Айвена оставался только один год по контракту.

Тоуни выступал за "Брентфорд" после своего перехода из "Питерборо" в августе 2020. За эти четыре года Айвен забил 72 гола в 141 матче, восемь месяцев проведя вне игры из-за дисквалификации.

Тоуни сыграл ключевую роль в выходе "Брентфорда" в Премьер-Лигу, после чего трижды помогал "пчелам" продлевать прописку в элите.

"Для меня было удовольствием работать с Айвеном на протяжении четырех последних лет. В среднем он забивал более одного гола каждые два матча, что является невероятным показателем. На поле он был великолепным бомбардиром, связующим звеном и лидером. Он подстегивал команду, игроков и себя", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.


Метки Аль-Ахли, Брентфорд, Тоуни, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 03:00

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Последние комментарии:




  1. vesti 31.08.2024 03:53 # vesti
    Хохлы ответят за это

    В Белгороде ад. Десятки убитых, огромное количество ампутантов в тяжелом состоянии. Количество жертв сознательно занижается властями, чтобы не вызывать панику. Город в огне. Более 30 ударов. Пыпа, итоги. Результат за окном.

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  2. gameboy 31.08.2024 03:43 # gameboy
    Че там по сукинсынси?

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  3. wengerrrro 31.08.2024 03:29 # wengerrrro
    бля ладно, аренда мертвого ленивого стерлинга не самое худшее решение, будет адекватная замена Сака, лучше нельсона
    другой вопрос, почему нкетию продали, а ЦН не купили. это пиздец, за 3 месяца не нашли напа, ждем следующего сезона

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  4. pyatorochka 31.08.2024 03:13 # pyatorochka
    ЭЙ ОХРАННИК!

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