"Брентфорд" продал Тоуни в "Аль-Ахли" за 40 млн. фунтов

"Брентфорд" объявил о продаже своего нападающего Айвена Тоуни в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии за 40 миллионов фунтов.

Тоуни до последнего ждал предложений от грандов Премьер-Лиги, однако появившиеся в день трансферного дедлайна слухи о намерении "Челси" пригласить Айвена так и не подтвердились.



Не сумев уйти на повышение, Тоуни решил уйти на заработки — 28-летний игрок сборной Англии связал свое будущее с "Аль-Ахли" до 2027 года и получил зарплату в 400,000 фунтов в неделю.



"Брентфорд" изначально настаивал на продаже Тоуни этим летом, потому что у Айвена оставался только один год по контракту.



Тоуни выступал за "Брентфорд" после своего перехода из "Питерборо" в августе 2020. За эти четыре года Айвен забил 72 гола в 141 матче, восемь месяцев проведя вне игры из-за дисквалификации.



Тоуни сыграл ключевую роль в выходе "Брентфорда" в Премьер-Лигу, после чего трижды помогал "пчелам" продлевать прописку в элите.



"Для меня было удовольствием работать с Айвеном на протяжении четырех последних лет. В среднем он забивал более одного гола каждые два матча, что является невероятным показателем. На поле он был великолепным бомбардиром, связующим звеном и лидером. Он подстегивал команду, игроков и себя", — сообщил главный тренер "Брентфорда" Томас Франк.