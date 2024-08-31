"Лестер" взял в аренду Эдуара

"Лестер" арендовал нападающего "Кристал Пэлас" Одсонна Эдуара до конца сезона 2024/25.

Перед самым закрытием летнего трансферного окна "Пэлас" успел завершить приобретение нападающего Эдди Нкетиа из "Арсенала" стоимостью 30 миллионов фунтов, что позволило "орлам" отпустить Эдуара в "Лестер".



В "Лестере" Эдуар воссоединился к нападающим Джорданом Айю, которого "лисы" только на прошлой неделе приобрели у "Пэлас" за 8 млн. фунтов.



26-летний француз сыграл 95 матчей в Премьер-Лиге за "Пэлас" посл своего перехода из "Селтика" в 2021 году, забив 18 голов.