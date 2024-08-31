"Тоттенхэм" попрощался с Ло Чельсо
"Тоттенхэм" продал полузащитника Джовани Ло Чельсо в испанский "Реал Бетис" за 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов).
По информации The Athletic, сделка по Ло Чельсо также предусматривает ряд бонусов и долю с последующей перепродажи игрока.
Ло Чельсо сыграл 108 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода как раз из "Реал Бетис" в августе 2019, забив 10 голов.
Полтора предыдущих сезона Ло Чельсо провел в "Вильярреале", поэтому сейчас 28-летний аргентинец вернулся в Ла Лигу — но уже насовсем.
31.08.2024 01:20
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