Нкетиа перешел из "Арсенала" в "Пэлас"

Эдди Нкетиа "Кристал Пэлас" объявил о покупке нападающего "Арсенала" и сборной Англии Эдди Нкетиа за 30 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее в августе у 25-летнего Нкетиа сорвался переход в "Марсель" и затем в "Ноттингем Форест". С третьей попытки Эдди все же покинул родной "Арсенал", заключив с "Пэлас" контракт на пять лет.

Успев позаниматься футболом в академии "Челси", Нкетиа находился в системе "Арсенала" с 14 лет. Всего Эдди сыграл 168 матчей за "канониров", забив 38 голов.

Нкетиа взял в "Пэлас" 9-й номер и стал пятым новичком команды Оливера Гласнера этим летом после Чади Риада, Даити Камады, Исмаилы Сарра и Максанса Лакруа.




Метки Арсенал, Кристал Пэлас, Нкетиа

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 00:55

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  1. takernotagiver 31.08.2024 01:05 # takernotagiver
    Открываем шампанское. Лучший трансфер Арсенал в это окно)

    (ответить)

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