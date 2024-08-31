Нкетиа перешел из "Арсенала" в "Пэлас"

"Кристал Пэлас" объявил о покупке нападающего "Арсенала" и сборной Англии Эдди Нкетиа за 30 миллионов фунтов, включая бонусы.

Ранее в августе у 25-летнего Нкетиа сорвался переход в "Марсель" и затем в "Ноттингем Форест". С третьей попытки Эдди все же покинул родной "Арсенал", заключив с "Пэлас" контракт на пять лет.



Успев позаниматься футболом в академии "Челси", Нкетиа находился в системе "Арсенала" с 14 лет. Всего Эдди сыграл 168 матчей за "канониров", забив 38 голов.



Нкетиа взял в "Пэлас" 9-й номер и стал пятым новичком команды Оливера Гласнера этим летом после Чади Риада, Даити Камады, Исмаилы Сарра и Максанса Лакруа.