"Вулверхэмптон" купил Андре

"Вулверхэмптон" приобрел опорного полузащитника бразильского "Флуминенсе" Андре за 21 миллион фунтов.

Андре находился в системе "Флуминенсе" с 12 лет, сыграв 197 матчей за первую команду после своего дебюта в сентябре 2020.



Главным достижением в карьере 23-летнего бразильца пока что остается завоевание Кубка Либертадорес в прошлом году.



В прошлом году Андре также дебютировал за сборную Бразилии, за которую к настоящему моменту сыграл пять матчей.



Добавим, в предыдущие недели и месяцы Андре сватали в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Фулхэм".