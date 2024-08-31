"Вулверхэмптон" купил Андре

Андре "Вулверхэмптон" приобрел опорного полузащитника бразильского "Флуминенсе" Андре за 21 миллион фунтов.

Андре находился в системе "Флуминенсе" с 12 лет, сыграв 197 матчей за первую команду после своего дебюта в сентябре 2020.

Главным достижением в карьере 23-летнего бразильца пока что остается завоевание Кубка Либертадорес в прошлом году.

В прошлом году Андре также дебютировал за сборную Бразилии, за которую к настоящему моменту сыграл пять матчей.

Добавим, в предыдущие недели и месяцы Андре сватали в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Фулхэм".


Метки Андре, Вулверхэмптон, Флуминенсе

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2024 00:40

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