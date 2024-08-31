"Вулверхэмптон" купил Андре
"Вулверхэмптон" приобрел опорного полузащитника бразильского "Флуминенсе" Андре за 21 миллион фунтов.
Андре находился в системе "Флуминенсе" с 12 лет, сыграв 197 матчей за первую команду после своего дебюта в сентябре 2020.
Главным достижением в карьере 23-летнего бразильца пока что остается завоевание Кубка Либертадорес в прошлом году.
В прошлом году Андре также дебютировал за сборную Бразилии, за которую к настоящему моменту сыграл пять матчей.
Добавим, в предыдущие недели и месяцы Андре сватали в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Фулхэм".
31.08.2024 00:40
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