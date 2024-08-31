Гилмор сменил "Брайтон" на "Наполи"

"Брайтон" объявил о переходе своего полузащитника Билли Гилмора в итальянский "Наполи" за 16 миллионов фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов.

Гилмор заключил с "Наполи" контракт на пять лет и будет выступать за команду Антонио Конте бок о бок со своим партнером по сборной Шотландии в лице Скотта Мактоминея.



Гилмор провел два года на "Амекс". В течение этого времени 23-летний шотландец сыграл 60 матчей во всех соревнованиях.



До "Брайтона" Гилмор провел пять лет в системе "Челси", с которым успел выиграть Лигу Чемпионов в 2021 году. Однако полноценного шанса проявить себя у "синих" Билли так и не получил.