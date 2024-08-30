"Юнайтед" приобрел Угарте у ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника французского ПСЖ Мануэля Угарте.

Пройдя медобследование, Угарте заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев.



Предполагается, что 23-летний Угарте обошелся "Юнайтед" в 60 миллионов евро (50.5 млн. фунтов), включая 10 млн. евро в виде бонусов (8.4 млн. фунтов). ПСЖ также положено 10 процентов от последующей перепродажи игрока "красными дьяволами".



Угарте провел в ПСЖ всего один сезон, перебравшись в Париж из "Спортинга". В течение этого сезона Мануэль выиграл Лигу 1 и Кубок Франции.



Угарте, на счету которого 22 матча за сборную Уругвая, был зарегистрирован слишком поздно, чтобы "Юнайтед" задействовал его в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.



"Перейти в клуб такого масштаба — это невероятное ощущение, этим клубом восхищаются во всем мире. Проект, который мы обсудили с футбольными руководителями клуба, крайне воодушевляет. "Манчестер Юнайтед" — амбициозный клуб, а я — амбициозный игрок".



"Для меня очень важна страсть болельщиков. Я знаю, насколько невероятны фанаты "Юнайтед", и мне не терпится испытать "Олд Траффорд". Я тот, кто так устремлен к успеху. Я буду жертвовать и выкладываться без остатка ради своих партнеров по команде. Вместе мы будем сражаться за трофеи и достигнем уровня, который необходим этому клубу", — сообщил Угарте.