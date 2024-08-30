"Арсенал" арендовал Нето у "Борнмута"

"Арсенал" взял голкипера "Борнмута" Нето в аренду до конца сезона 2024/25.

Нето будет призван заменить в "Арсенале" Аарона Рамсдейла, ранее днем проданного в "Саутгемптон" за 25 миллионов фунтов, в роли дублера Давида Райи.



35-летний бразилец сыграл 63 матча за "Борнмут" во всех соревнованиях после своего перехода из "Барселоны" два года назад.



На этой неделе "Борнмут" заручился услугами голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги, что позволило "вишенкам" отпустить ветерана в "Арсенал".



Выступать за "Арсенал" Нето будет под 32-м номером.