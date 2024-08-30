"Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи"

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" подтвердил продажу полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".

BBC оценивает трансфер Мактоминея в 25.7 млн. фунтов. Также "Юнайтед" положена доля в 10 процентов от последующей перепродажи игрока клубом Серии А.

Мактоминей является продуктом академии "Юнайтед" и прежде ни за какой другой клуб не играл. С момента своего дебюта против "Арсенала" в 2017 году Скотт провел 255 матчей.

В этих 255 матчах 27-летний шотландец забил 29 голов, включая 10 в прошлом сезоне.

Вместе с "Юнайтед" Мактоминей выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Наполи, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 22:30

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Последние комментарии:




  1. kapitoxa 30.08.2024 23:01 # kapitoxa
    пидары ебаные, сука ну мю пидарасы ебучие, вот прям как погбу вернули, все опидарели в край

    (ответить)

  2. chelsiukpro 30.08.2024 22:48 # chelsiukpro
    Как обойти замедление youtube?
    https://youtu.be/_RMZHfHnxsU?si=UdixcmBcSdjwevbB

    (ответить)

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