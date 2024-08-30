"Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" подтвердил продажу полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".

BBC оценивает трансфер Мактоминея в 25.7 млн. фунтов. Также "Юнайтед" положена доля в 10 процентов от последующей перепродажи игрока клубом Серии А.



Мактоминей является продуктом академии "Юнайтед" и прежде ни за какой другой клуб не играл. С момента своего дебюта против "Арсенала" в 2017 году Скотт провел 255 матчей.



В этих 255 матчах 27-летний шотландец забил 29 голов, включая 10 в прошлом сезоне.



Вместе с "Юнайтед" Мактоминей выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.