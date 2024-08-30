"Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи"
"Манчестер Юнайтед" подтвердил продажу полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".
BBC оценивает трансфер Мактоминея в 25.7 млн. фунтов. Также "Юнайтед" положена доля в 10 процентов от последующей перепродажи игрока клубом Серии А.
Мактоминей является продуктом академии "Юнайтед" и прежде ни за какой другой клуб не играл. С момента своего дебюта против "Арсенала" в 2017 году Скотт провел 255 матчей.
В этих 255 матчах 27-летний шотландец забил 29 голов, включая 10 в прошлом сезоне.
Вместе с "Юнайтед" Мактоминей выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.
30.08.2024 22:30
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пидары ебаные, сука ну мю пидарасы ебучие, вот прям как погбу вернули, все опидарели в край
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