"Пэлас" купил Максанса Лакруа у "Вольфсбурга"
"Кристал Пэлас" объявил о приобретении защитника немецкого "Вольфсбурга" Максанса Лакруа за 18 миллионов фунтов.
Лакруа подписал с "Пэлас" контракт на пять лет, воссоединившись на "Селхерст Парк" с главным тренером Оливером Гласнером, с которым ему довелось поработать в "Вольфсбурге".
24-летний француз, ставший четвертым новичком "Пэлас" в это трансферное окно, поможет Гласнеру восполнить потерю Йоакима Андерсена, проданного в "Фулхэм".
Лакруа провел в "Вольфсбурге" четыре года, за это время сыграв 130 матчей и получив опыт выступлений в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.
"Я смотрел матчи "Пэлас" в прошлом сезоне, и я был очень рад за тренера, потому что я поиграл у него ранее. Думаю, это правильный момент, чтобы перебраться в Премьер-Лигу", — сообщил бывший защитник "Сошо".
30.08.2024 21:40
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