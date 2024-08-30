"Юнайтед" приобрел Секу Коне

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника малийского "Гидарса" Секу Коне.

Коне заключил с "Юнайтед" долгосрочный контракт и адаптацию на новом месте будет проходить в академии клуба с "Олд Траффорд".



Коне, которому в феврале исполнилось 18 лет, обладает репутацией одного из ярчайших талантов у себя на родине в Мали.



Интерес к Коне проявляли многие клубы Премьер-Лиги и Европы, но "Юнайтед" удалось опередить конкурентов.