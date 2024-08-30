"Юнайтед" приобрел Секу Коне
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника малийского "Гидарса" Секу Коне.
Коне заключил с "Юнайтед" долгосрочный контракт и адаптацию на новом месте будет проходить в академии клуба с "Олд Траффорд".
Коне, которому в феврале исполнилось 18 лет, обладает репутацией одного из ярчайших талантов у себя на родине в Мали.
Интерес к Коне проявляли многие клубы Премьер-Лиги и Европы, но "Юнайтед" удалось опередить конкурентов.
30.08.2024 21:15
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