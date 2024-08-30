"Юнайтед" приобрел Секу Коне

Секу Коне "Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении полузащитника малийского "Гидарса" Секу Коне.

Коне заключил с "Юнайтед" долгосрочный контракт и адаптацию на новом месте будет проходить в академии клуба с "Олд Траффорд".

Коне, которому в феврале исполнилось 18 лет, обладает репутацией одного из ярчайших талантов у себя на родине в Мали.

Интерес к Коне проявляли многие клубы Премьер-Лиги и Европы, но "Юнайтед" удалось опередить конкурентов.


Метки Гидарс, Коне, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2024 21:15

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  1. quavo 30.08.2024 21:20 # quavo
    Секу зверь, через пару лет будет хавать всех в аплочке

    (ответить)

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