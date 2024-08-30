"Эвертон" арендовал Ореля Мангаля

"Эвертон" взял в аренду до конца сезона полузащитника французского "Лиона" Ореля Мангаля.

Мангаля присоединился к "Лиону" только в феврале, предыдущие полтора сезона отыграв за "Ноттингем Форест".



Теперь 26-летний бельгиец возвращается в английский футбол, становясь седьмым приобретением "Эвертона" этим летом после Джека Харрисона, Тима Айрогбунама, Илимана Ндиайе, Йеспера Линдстрема, Джейка О'Брайена и Асмира Беговича.



Мангаля поможет "Эвертону" справиться с потерей Амаду Онана, которого "ириски" продали в "Астон Виллу" ранее этим летом.