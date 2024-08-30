"Ред Булл" арендовал Байчетича у "Ливерпуля"

"Ливерпуль" подтвердил, что полузащитник Стефан Байчетич проведет сезон 2024/25 в австрийском "Ред Булл" на правах аренды.

В Зальцбурге Байчетич воссоединится с Пепом Лейндерсом, который еще недавно ассистировал Юргену Клоппу в "Ливерпуле", а с этого лета является главным тренером "Ред Булл".



Еще одним знакомым лицом для 18-летнего полузащитника в "Ред Булл" будет Бобби Кларк, который был куплен австрийским клубом у "Ливерпуля" за 10 миллионов фунтов на прошлой неделе.



Последние полтора года были омрачены для Байчетича проблемами со здоровьем. Стефан сыграл лишь один матч в прошлом сезоне Премьер-Лиги, и аренда является для него возможностью вернуть свою карьеру в колею.



